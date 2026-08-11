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रजिस्ट्री ऑफिस का क्लर्क 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, FIR की धमकी दे कर रहा था वसूली

By Ajay Singh
संवाददाता, फतेहपुर (खागा)
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उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एंटी करप्शन टीम ने रजिस्ट्री ऑफिस  में तैनात एक क्लर्क को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।  एंटी करप्शन के मुताबिक, भीम सिंह ने 17 जून को एक बैनामा कराया था। रजिस्ट्री ऑफिस के क्लर्क ने गलत बैनामा कराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी।

registry office clerk arrested for taking bribe of rs 1 lakh threatening to file fir
रजिस्ट्री ऑफिस का क्लर्क 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

Action against corruption: उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाईयों का दौर लगातार जारी है। फतेहपुर जिले की खागा तहसील स्थित उप निबंधक कार्यालय (Registry Office) में मंगलवार को एक बाबू को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई एंटी करप्शन प्रयागराज की 13 सदस्यीय टीम ने की है। कार्रवाई से तहसील परिसर और रजिस्ट्री कार्यालय में हड़कंप मच गया। आरोपी बाबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाबू बैनामे को गलत तरीके से कराने की बात कह मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर एक लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा था।

एंटी करप्शन टीम के मुताबिक, संग्रामपुर सानी निवासी भीम सिंह ने 17 जून को एक बैनामा कराया था। आरोप है कि उप निबंधक कार्यालय के कनिष्ठ सहायक राहुल कुमार बौद्ध ने गलत बैनामा कराने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी। यही नहीं मुकदमे और कार्रवाई से बचाने के एवज में आरोपी बाबू ने एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी। लगातार रिश्वत की मांग से परेशान पीड़ित भीम सिंह ने आठ अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण संगठन की प्रयागराज इकाई में शिकायत दर्ज कराई।

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शिकायत की पुष्टि के बाद मंगलवार दोपहर करीब दो बजे प्रयागराज से आई 13 सदस्यीय ट्रैप टीम ने जाल बिछाया। रजिस्ट्री ऑफिस में जैसे ही पीड़ित ने रिश्वत के एक लाख रुपये प्रतापगढ़ जिले के पूरेघनी, रेडबीर, कोतवाली देहात निवासी आरोपी कनिष्ठ सहायक राहुल कुमार बौद्ध को दिए टीम ने उसे धर दबोचा। लोक सेवक गवाहों की मौजूदगी में गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। एआईजी स्टाम्प मोहम्मद मसूदखान ने बताया कि बाबू को रिश्वत लेते पकड़े जाने की सूचना मिली है। पूरे प्रकरण की जानकारी कराई जा रही है।

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कुशीनगर में पकड़ा गया था उद्योग विभाग का क्लर्क

हाल ही में कुशीनगर में जिला उद्योग विभाग के एक क्लर्क को 5 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था। एंटी करप्शन की टीम ने उसे कुशीनगर के रवीन्द्रनगर थाने वाले ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया था। एंटी करप्शन टीम ने उसके खिलाफ रवीन्द्रनगर थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। क्लर्क के खिलाफ एक व्यक्ति ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। यह रिश्वत सब्सिडी की पहली किस्त खाते में भेजने के लिए मांगी गई थी। लेकिन घूस देने की बजाए पीड़ित ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन कार्यालय में कर दी। इसके बाद एंटी करप्शन टीम ने यह कार्रवाई की थी।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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