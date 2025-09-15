अरबों की जमीन की रजिस्ट्री, करोड़ों का मुनाफा, इनकम टैक्स निल, यूपी में पकड़ाया गजब खेल

यूपी में स्टांप विभाग के अधिकारी ही सरकार को चूना लगाने में लगे हैं। इनकम टैक्स ने दो जिलों का ही सर्वे किया तो इसका खुलासा हुआ है। सर्वे में पता चला कि अरबों की जमीन की खरीद फरोख्त हुई और करोड़ों का मुनाफा कमाया गया। इसके बाद भी इनकम टैक्स को कुछ नहीं मिल सका है।

यूपी में नेपाल से सटे जिलों में अरबों की जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है। इनमें करोड़ों का मुनाफा कमाया जा रहा है। लेकिन इनकम टैक्स कुछ भी नहीं दिया जा रहा। अब संदेह के आधार पर आयकर विभाग ने जब सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में सर्वे शुरू किया तो 1000 करोड़ रुपये की सम्पत्तियों का लेखा जोखा मिला। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की भी इसमें संलिप्तता सामने आ रही है। 30 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली प्रॉपर्टी का बैनामा करते समय आयकर को स्टेटमेंट देना होता है। इन मामलों में या तो बाद में स्टेटमेंट हटाया गया या फिर पैन नम्बर गलत डाल दिए गए। डेटा माइनिंग में बड़े खेल पकड़ में आने के बाद आयकर विभाग ने प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में सर्वे शुरू कर दिया है।

रियल एस्टेट से जुड़े कालेधन पर नकेल कसने के लिए यह एक बड़ा अभियान है। इस क्रम में पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में किए गए विशेष सर्वेक्षण के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें अमान्य पैन नंबर का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद-फरोख्त की गई है। आयकर सूत्रों ने बताया कि दोनों ही सब रजिस्ट्रार दफ्तरों में 300-300 करोड़ रुपये से ज्यादा की सम्पत्तियां ऐसी मिलीं जिनकी जानकारी छिपाई गई। इस सर्वे से यह खुलासा हुआ है कि इन लेन-देन में इससे भी कहीं ज्यादा सम्पत्तियों की खरीद फरोख्त छिपाए जाने का अनुमान है। आयकर विभाग को आशंका है कि इन सभी खरीद-फरोख्त में बड़े पैमाने पर कर चोरी और कालेधन का इस्तेमाल किया गया है।

सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों पर भी सवाल जांच में यह भी पाया गया कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों द्वारा ₹30 लाख से अधिक की अचल संपत्ति के वित्तीय लेन-देन की जानकारी आयकर विभाग को देना अनिवार्य होता है, 10 लाख पर पैन नम्बर। इन मामलों में इस नियम का पालन नहीं किया गया। आयकर की टीमें धारा 130, 3ए के तहत कार्रवाई कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग अब इन सभी रजिस्ट्री दस्तावेजों की गहन जांच कर रहा है। जल्द ही, इन संदिग्ध लेन-देन से जुड़े व्यक्तियों पर आयकर कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है।