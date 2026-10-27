नाव और स्टीमरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य , यात्रियों के साथ नाविकों का भी बीमा; योगी कैबिनेट का फैसला

योगी कैबिनेट ने प्रदेश की 11 नदियों में नावों और स्टीमर का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। जल परिवहन की निगरानी के लिए अथॉरिटी बनेगी। नाविकों और यात्रियों का बीमा भी होगा।

योगी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पंचायत चुनाव में मतदाता बनने के लिए नए प्रावधान को भी मंजूरी दी है। अब पंचायत चुनाव में वोटर बनने के लिए संबंधित गांव में छह महीने का निवासी होना अनिवार्य होगा। वहीं, प्रदेश में अंतर्देशीय जल परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए 'उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली' को मंजूरी दी गई है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि जल परिवहन की निगरानी के लिए इनलैंड वाटर अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष परिवहन मंत्री होंगे।

उन्होंने बताया कि गंगा, यमुना, सरयू और घाघरा समेत प्रदेश की 11 नदियों में संचालित नावों और स्टीमर का पंजीकरण अनिवार्य होगा। मछुआरों और अन्य नाव संचालकों को भी अपनी नावों का पंजीकरण कराना पड़ेगा। गैर-यात्री नावों के लिए 50 रुपये पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके अलावा दुर्घटनाओं से बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों के साथ नाविकों का भी बीमा कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य जल परिवहन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है।

इसके अलावा गाय खरीदने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी राज्य सरकार देगी। यह केवल दो गाय खरीदने पर मिलेगी। इसके अलावा गरीब परिवारों को मुर्गी पालन के लिए 100-100 चूजे मुफ्त बांटे जाएंगे। बुंदेलखंड में किसानों की उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए झांसी और ललितपुर में आधुनिक वेयरहाउस बनाए जाएंगे। झांसी में 30 हजार और ललितपुर में 35 हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम विकसित होंगे। इनमें दालों, तिलहन, बाजरा और ज्वार जैसी फसलों का भंडारण किया जा सकेगा।

योगी सरकार ने मैनपुरी के सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए नौनेर गांव में 9.524 हेक्टेयर सरकारी जमीन रक्षा मंत्रालय को मुफ्त देने की मंजूरी दी है। इस जमीन पर हॉस्टल और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मौजूदा परिसर के बीच से हाईटेंशन बिजली लाइनें गुजरने के कारण विस्तार में दिक्कत आ रही थी। कैबिनेट ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के कुल 1,70,366 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का फैसला किया है। माध्यमिक शिक्षा के 48,062 और बेसिक शिक्षा के 1,22,304 कर्मचारियों को पांच लाख रुपये तक के इलाज का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार प्रति कर्मचारी सालाना तीन हजार रुपये का बीमा प्रीमियम देगी।