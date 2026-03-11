रजिस्ट्री बुक स्लॉट के एक घंटे के अंदर ही करानी होगी, एक अप्रैल से बदलेगा सिस्टम
नए नियम से लोग निर्धारित समय पर पहुंचेंगे तो शाम को सर्वर पर अचानक लोड नहीं बढ़ेगा। डाउन सर्वर में पहले स्लॉट में रजिस्ट्री नहीं होगी तो उस दिन स्लॉट खाली रहने पर भी अवसर मिलेगा। ज्यादातर मामलों में अगले दिन स्लॉट प्राप्त करके रजिस्ट्री करानी होगी।
UP News: उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री को लेकर अब तक लागू सिस्टम में कुछ बदलाव हो रहे हैं। एक बड़ा बदलाव योगी सरकार ने यह किया है कि खतौनी और मालिकाना हक जांच के बाद ही संपत्तियों की रजिस्ट्री की जाएगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ था। धोखाधड़ी कर एक ही जमीन की बार-बार रजिस्ट्री होने की प्रवृति पर कड़ाई से रोक लगाना है। वहीं यूपी के गोरखपुर से रजिस्ट्री को लेकर एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बताया गया है कि अब संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए बुक स्लॉट से एक घंटे के अंदर रजिस्ट्री नहीं होने पर स्लॉट निरस्त हो जाएगा। उसके बाद नया स्लॉट प्राप्त करने के बाद क्रेता, विक्रेता और ग्राहकों को प्रस्तुत होना होगा। नई व्यवस्था एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी। निर्धारित समय में रजिस्ट्री नहीं पर बुकिंग समाप्त हो जाएगी।
ऑनलाइन पोर्टल पर आ रही इस सूचना के कारण अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों में चर्चा हो रही है कि रजिस्ट्री विभाग में सर्वर सही नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में सर्वर ठप होने पर कुछ लोगों की रजिस्ट्री अटकने की आशंका है। इस मामले में अधिकारियों ने दस्तावेज लेखकों और अधिवक्ताओं को सूचित किया है कि वे क्रेता-विक्रेता को इस बारे में जागरूक करें।
अधिवक्ता रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि नए नियम से लोग निर्धारित समय पर पहुंचेंगे तो शाम को सर्वर पर अचानक लोड नहीं बढ़ेगा, लेकिन डाउन सर्वर के बारे में वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। डाउन सर्वर में पहले स्लॉट में रजिस्ट्री नहीं होगी तो उस दिन स्लॉट खाली रहने पर भी अवसर मिलेगा। ज्यादातर मामलों में अगले दिन स्लॉट प्राप्त करके रजिस्ट्री करानी होगी। इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। अधिवक्ता अपर्णा अग्रहरि ने कहा कि नए नियमों को लागू करने से पहले रजिस्ट्री विभाग को सर्वर बेहतर करना चाहिए। सर्वर खराब होने की स्थिति में अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए।
पंजीकरण से इनकार के संबंध में उप निबंधक को सीमित अधिकार
वर्तमान में रजिस्ट्रेशन एक्ट-1908 के तहत किसी भी विलेख के पंजीकरण से इनकार करने के संबंध में उप निबंधक को धारा-35 के तहत बहुत सीमित अधिकार प्राप्त है। इसी कारण कई बार संदिग्ध मामलों में भी रजिस्ट्री हो जाती है। कई मामलों में यह देखा गया है कि वास्तविक मालिक के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी संपत्तियां बेच दी जाती हैं। इसके अलावा निषेधित या प्रतिबंधित संपत्ति का विक्रय, अपने अधिकार से अधिक संपत्ति का विक्रय, कुर्क संपत्ति का विक्रय तथा केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि की भी रजिस्ट्रियां हो जा रही हैं।
ऐसे मामलों के कारण बाद में विवाद उत्पन्न होते हैं और लोगों को मुकदमेबाजी और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों पर नियंत्रण की कोशिश के तहत ही योगी कैबिनेट ने खतौनी और मालिकाना हक जांच के बाद ही संपत्तियों की रजिस्ट्री किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने का फैसला लिया है। यह प्रस्ताव भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि-6 के अंतर्गत लाया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इससे संबंधित विधेयक को विधानमंडल में प्रस्तुत कर उसकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें