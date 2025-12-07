एसआईआर के बाद पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? भाजपा विधायक ने सबकुछ कर दिया साफ

संक्षेप: संगठन की बैठक में पंकज सिंह ने कहा, एसआईआर का पुनरीक्षण केंद्रीय चुनाव आयोग करा रहा है, जिससे लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए सूची बनेगी। पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है।

यूपी में इन दिनों एसआईआर का काम चल रहा है। चार दिसंबर तक चलने वाले एसआईआर का काम चुनाव आयोग ने एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। अब 11 दिसंबर तक पूरे यूपी में एसआईआर का काम चलेगा। जब से एसआईआर शुरू हुआ है तब से इसको लेकर कुछ लोग अलग-अलग तरह का भ्रम भी फैला रहा है। सपा-कांग्रेस एसआईआर से वोट कटने की बात कह रही है तो वहीं भाजपा विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। हालांकि एसआई को लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक पंकज सिंह ने हकीकत बयां करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा।

संगठन की बैठक में पंकज सिंह ने कहा, विपक्ष आमजनता को भ्रमित कर रहा है कि नगरीय क्षेत्र की मतदाता सूची में वोटर बने तो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही वोट डाल सकेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बताया कि गहन मतदाता सूची (एसआईआर) का पुनरीक्षण केंद्रीय चुनाव आयोग करा रहा है, जिससे लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए सूची बनेगी। पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। बीएलए एक और दो में लगे कार्यकर्ता घर-घर जाकर बताएं कि शहर में लोकसभा या विधानसभा तो गांव में पंचायत चुनाव की सूची में वोटर बन सकते हैं। एसआईआर से लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी।

बैठक से पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, उत्तर-दक्षिण जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित, शिवराम सिंह, संदीप ठाकुर ने राम दरबार का प्रतीक चिंह्र देकर उनका स्वागत किया। एसआईआर अभियान के जिला प्रभारी, जिला संयोजक, मंडल अध्यक्ष, बीएलओ-1 और अन्य संगठन पदाधिकारियों ने भाग लिया। जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह एवं अनिल दीक्षित ने एसआईआर अभियान की अभी तक की प्रगति रिपोर्ट उनके सामने रखी। पंकज सिंह ने कहा कि एसआईआर लोकतंत्र की पारदर्शी, शुद्ध और पवित्र मतदाता सूची बनाने का अभियान है। विपक्षी पार्टियां पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करते-करते देश का ही विरोध करने लगती हैं।