Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRegarding SIR BJP MLA Pankaj Singh do not be confused you able to vote both assembly and panchayat election
एसआईआर के बाद पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? भाजपा विधायक ने सबकुछ कर दिया साफ

एसआईआर के बाद पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? भाजपा विधायक ने सबकुछ कर दिया साफ

संक्षेप:

संगठन की बैठक में पंकज सिंह ने कहा, एसआईआर का पुनरीक्षण केंद्रीय चुनाव आयोग करा रहा है, जिससे लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए सूची बनेगी। पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है।

Dec 07, 2025 08:24 pm ISTDinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी में इन दिनों एसआईआर का काम चल रहा है। चार दिसंबर तक चलने वाले एसआईआर का काम चुनाव आयोग ने एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। अब 11 दिसंबर तक पूरे यूपी में एसआईआर का काम चलेगा। जब से एसआईआर शुरू हुआ है तब से इसको लेकर कुछ लोग अलग-अलग तरह का भ्रम भी फैला रहा है। सपा-कांग्रेस एसआईआर से वोट कटने की बात कह रही है तो वहीं भाजपा विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। हालांकि एसआई को लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक पंकज सिंह ने हकीकत बयां करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

संगठन की बैठक में पंकज सिंह ने कहा, विपक्ष आमजनता को भ्रमित कर रहा है कि नगरीय क्षेत्र की मतदाता सूची में वोटर बने तो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही वोट डाल सकेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बताया कि गहन मतदाता सूची (एसआईआर) का पुनरीक्षण केंद्रीय चुनाव आयोग करा रहा है, जिससे लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए सूची बनेगी। पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। बीएलए एक और दो में लगे कार्यकर्ता घर-घर जाकर बताएं कि शहर में लोकसभा या विधानसभा तो गांव में पंचायत चुनाव की सूची में वोटर बन सकते हैं। एसआईआर से लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी।

बैठक से पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, उत्तर-दक्षिण जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित, शिवराम सिंह, संदीप ठाकुर ने राम दरबार का प्रतीक चिंह्र देकर उनका स्वागत किया। एसआईआर अभियान के जिला प्रभारी, जिला संयोजक, मंडल अध्यक्ष, बीएलओ-1 और अन्य संगठन पदाधिकारियों ने भाग लिया। जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह एवं अनिल दीक्षित ने एसआईआर अभियान की अभी तक की प्रगति रिपोर्ट उनके सामने रखी। पंकज सिंह ने कहा कि एसआईआर लोकतंत्र की पारदर्शी, शुद्ध और पवित्र मतदाता सूची बनाने का अभियान है। विपक्षी पार्टियां पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करते-करते देश का ही विरोध करने लगती हैं।

एसआईआर का मतलब ‘सिर्फ इंडियन रहेंगे’

क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि एसआईआर यानी एस का मतलब सिर्फ, आई का इंडियन और आर का मतलब रहेंगे। सिर्फ इंडियन रहेंगे, बाकी घुसपैठी और फर्जी मतदाता सूची से बाहर होंगे। इस दौरान विधानसभा, जिलास्तर पर बनाए गए वॉर रूम से तकनीकी सहायता लेकर अभियान को गति देने पर भी जोर दिया गया। बैठक में महापौर प्रमिला पांडेय, विधायक महेश त्रिवेदी, रघुनंदन भदौरिया, अनूप अवस्थी, राम बहादुर यादव, मीडिया प्रभारी मनीष त्रिपाठी, गोलू शुक्ल, एलबी पटेल, सत्येंद्र पांडेय आदि मौजूद रहे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Kanpur News Pankaj Singh Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |