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चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लेना अनैतिक-अवैध, VHP ने वकीलों को SC के फैसले की याद दिलाई

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लेना अनैतिक-अवैध है ।विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) प्रमुख आलोक कुमार ने एक पोस्ट कर वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की याद दिलाई।

चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लेना अनैतिक-अवैध, VHP ने वकीलों को SC के फैसले की याद दिलाई

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ने और कोई लड़ेगा तो 5 लाख जुर्माना लगाने के बार एसोसिएशन के फैसले का विश्व हिन्दू परिषद ने विरोध किया है। विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) प्रमुख आलोक कुमार ने एक पोस्ट कर कहा कि यह प्रस्ताव संवैधानिक सिद्धांतों और पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन करता है। कहा कि अवैध और अनैतिक है।

सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के वकील रहे वीएचपी प्रमुख ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हमने कुछ ऐसी रिपोर्ट देखी हैं जिनमें कहा गया है कि अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पास किया है कि कोई भी वकील राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे के पैसे की चोरी के आरोपी लोगों की तरफ से पेश नहीं होगा। बार ने इन मामलों में पेश होने वाले वकील पर 5,00,000 रुपये का जुर्माना लगाने की भी घोषणा की है। उन्होंने लिखा कि 2011 के एक मामले—ए. एस. मोहम्मद रफी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर विचार किया था कि क्या कोई वकील, जब मुवक्किल फीस देने को तैयार हो, तब भी मामला लेने से इनकार कर सकता है। कोर्ट ने फैसला दिया था कि बार एसोसिएशन ऐसे प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते।

उन्होंने लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि "कोयंबटूर बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पास किया था कि कोयंबटूर बार का कोई भी सदस्य आरोपी पुलिसकर्मियों का उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले में बचाव नहीं करेगा।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी देखा कि पूरे भारत में कई बार एसोसिएशनों ने, चाहे वे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हों या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन, ऐसे प्रस्ताव पास किए हैं कि वे किसी खास आपराधिक मामले में किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों का बचाव नहीं करेंगे। कभी-कभी पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच टकराव होता है, और बार एसोसिएशन प्रस्ताव पास करती है कि अदालत में आपराधिक मामले में कोई भी पुलिसकर्मियों का बचाव नहीं करेगा। इसी तरह, कभी-कभी बार एसोसिएशन प्रस्ताव पास करती है कि वे ऐसे व्यक्ति का बचाव नहीं करेंगे जिस पर आतंकवादी होने का आरोप हो, या किसी क्रूर या जघन्य अपराध का आरोपी हो, या बलात्कार के मामले में शामिल हो।

उन्होंने लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे "बहुत अधिक कानूनी और संवैधानिक महत्व का मामला माना, जिससे हमें इस मामले में बहुत दुख हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी राय में, ऐसे प्रस्ताव पूरी तरह से गैर-कानूनी हैं, बार की सभी परंपराओं के खिलाफ हैं और पेशेवर नैतिकता के खिलाफ हैं। हर व्यक्ति, चाहे समाज उसे कितना भी दुष्ट, पतित, नीच, बिगड़ा हुआ, विकृत, घिनौना, निंदनीय, क्रूर या घृणित क्यों न मानता हो, उसे अदालत में अपना बचाव करने का अधिकार है और उसी के अनुसार वकील का यह कर्तव्य है कि वह उसका बचाव करे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है।

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उन्होंने आगे लिखा कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दिए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा; साथ ही, उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और अपना बचाव करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियमों का अध्याय II 'पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों' के बारे में इस प्रकार बताता है:

एक वकील उन अदालतों, ट्रिब्यूनलों या अन्य प्राधिकरणों में कोई भी केस (brief) लेने के लिए बाध्य है, जहाँ वह प्रैक्टिस करने का इरादा रखता है, बशर्ते फीस उसके बार में कद और केस की प्रकृति के अनुरूप हो। विशेष परिस्थितियाँ किसी खास केस को लेने से इनकार करने को सही ठहरा सकती हैं।”

पेशेवर नैतिकता के अनुसार, एक वकील किसी केस को लेने से इनकार नहीं कर सकता, बशर्ते क्लाइंट उसकी फीस देने को तैयार हो और वकील किसी अन्य काम में व्यस्त न हो। इसलिए, किसी बार एसोसिएशन द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित करना कि उसका कोई भी सदस्य किसी खास आरोपी के लिए पेश नहीं होगा—चाहे वह आरोपी पुलिसकर्मी हो या संदिग्ध आतंकवादी, बलात्कारी, सामूहिक हत्यारा आदि—संविधान, कानून और पेशेवर नैतिकता के सभी मानदंडों के खिलाफ है। यह बार की उन महान परंपराओं के खिलाफ है जो हमेशा अपराध के आरोपी व्यक्तियों के बचाव के लिए खड़ी रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस कोर्ट की रजिस्ट्री इस फैसले/आदेश की प्रतियाँ भारत के सभी हाई कोर्ट बार एसोसिएशनों और राज्य बार काउंसिलों को भेजेगी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशनों से अनुरोध है कि वे इस फैसले/आदेश को अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिला कोर्ट बार एसोसिएशनों तक पहुँचाएँ।”

राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के जघन्य अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति के प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। हम ज़ोर देकर कहेंगे कि जांच जल्द पूरी हो, मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में हो और दोषी लोगों को जेल भेजा जाए, यानी अभी से 04-05 महीनों के अंदर। हालाँकि, इससे मैं ऐसी किसी बात का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हो सकता जो अनैतिक और गैर-कानूनी हो। मुझे उम्मीद है कि अयोध्या बार एसोसिएशन इस फैसले पर विचार करेगा।

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Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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