कोहरे से पहले नेशनल-स्टेट हाइवे बनेंगे एक्सीडेंट फ्री जोन, रिफ्लेक्टर और रंबल स्ट्रिप लगेंगे

सर्दियों में कोहरे से होने वाले हादसों पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत NHI से लेकर स्टेट हाइवे को दुरुस्त किया जाएगा। सड़क सुरक्षा संबंधित सभी उपाय किए जाएंगे।

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सर्दियों का मौसम दस्तक देने वाला है और इसके साथ ही नेशनल और स्टेट हाइवे पर कोहरे के कारण होने वाले जानलेवा हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। इस बार प्रशासन और शासन ने हादसों के इस सिलसिले पर पूरी तरह से ब्रेक लगाने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। ‘जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट’ योजना के तहत NHI से लेकर स्टेट हाइवे को दुरुस्त किया जाएगा। सड़क सुरक्षा संबंधित सभी उपाय किए जाएंगे। 2.49 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें 40 फीसदी आवंटित कर दिया गया है।

शासन ने सर्दी से पहले राज्य मार्गों और राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर सड़क सुरक्षा संबंधित उपाय करने के आदेश जारी किए हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से 14 अक्टूबर को जारी आदेश में सड़क सुरक्षा संबंधित इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। अलीगढ़ में 10 मार्गों को चयनित किया गया है। 10 मार्गों पर पहले चरण के तहत काम होगा। निर्माण खंड टेंडर प्रक्रिया पूरी कराकर धरातल पर काम शुरू करेगा। योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग और दिल्ली-कानपुर नेशनल हाइवे सहित अलीगढ़ जनपद के कुल 10 प्रमुख मार्गों को शामिल किया गया है, जिन्हें ‘एक्सीडेंट फ्री जोन’ बनाने का लक्ष्य है। संकेतक, रिफ्लेक्टर, रंबल स्ट्रिप, पार्किंग, रेलिंग व प्रकाश का इंतजाम किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर विजय सिंह ने बताया कि शासन से सड़क सुरक्षा के इंतजाम कराने को सूची आई है। निर्माण खंड टेंडर कराकर प्रक्रिया को पूरा कराएगा।

रंबल स्ट्रिप और संकेतक बनेंगे जीवन कोहरे के दौरान जब दृश्यता शून्य हो जाती है, तब सड़क के किनारे लगे हाई-रिफ्लेक्टिव रेडियम संकेतक ड्राइवरों को रास्ता दिखाते हैं। इसके साथ ही चौराहों और ब्लैक स्पॉट्स से 50 मीटर पहले रंबल स्ट्रिप लगाई जाएंगी, जिससे गाड़ी के पहिए आते ही कंपन होगा और ड्राइवर सचेत होकर गति धीमी कर लेगा।

हाइवे के किनारे अवैध पार्किंग पर लगेगा कड़ा पहरा सर्वे में सामने आया है कि सर्दियों में हाइवे के किनारे बिना इंडिकेटर या रिफ्लेक्टर के खड़े भारी वाहन (जैसे डंपर और ट्रक) सबसे बड़े काल बनते हैं। इस योजना के तहत पीडब्ल्यूडी हाइवे के किनारे चिन्हित स्थानों पर ‘साइड पार्किंग’ की जगह समतल करेगा, ताकि खराब वाहन मुख्य सड़क से नीचे सुरक्षित खड़े हो सकें।

ब्लैक स्पॉट्स और गति का कॉकटेल बन रहा था जानलेवा हाल ही में परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई ‘सड़क सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट’ में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अलीगढ़ में अकेले सितंबर के महीने में 105 सड़क दुर्घटनाओं में 48 लोगों की जान चली गई थी। जांच में पाया गया कि इन हादसों का मुख्य कारण सड़कों पर बने अवैध कट, संकेतक का न होना, और गति नियंत्रण के उपायों की कमी थी। इस बार बजट मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी सड़कों के मोड़ों पर रेडियम संकेतक लगाने, खतरनाक गड्ढों को भरने, वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक रंबल स्ट्रिप बनाने, हाइवे के किनारे अवैध पार्किंग को रोकने के लिए साइड पार्किंग स्पेस तैयार करने और डार्क जोन में कंक्रीट व मेटल की बैरीकेडिंग लगाने का काम कोहरे की शुरुआत से पहले पूरा किया जाएगा।

10 वीआईपी रूटों की बदलेगी सूरत अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग और दिल्ली-कानपुर हाइवे के अलावा जिले के उन आठ अन्य संपर्क मार्गों को भी चमकाया जाएगा। जहां पिछले तीन सालों में सबसे अधिक हादसे दर्ज किए गए।

अलीगढ़ के यह 10 मार्ग हैं शामिल ● अलीगढ़ राया मथुरा राज्यमार्ग 80 पर सड़क सुरक्षा कार्य

● छतारी अतरौली कासगंज 105 पर सड़क सुरक्षा कार्य

● नानऊ दादों मार्ग

● अलीगढ़ गोंडा मार्ग

● दिल्ली-अलीगढ़ कानपुर एनएच शहरी आबादी पर कार्य

● अलीगढ़ शहर बाईपास

● पनेठी गंगीरी मार्ग

● गोंडा खैर मार्ग

● गोपी से विजयगढ़