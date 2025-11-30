चलती कार की बोनट पर बैठकर बनाई रील, दोस्तों संग हाइवे पर की मस्ती और जोखिम में डाली जान

संक्षेप: सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन बार-बार चेतावनियां जारी कर रहे हैं ताकि सड़क पर होने वाली लापरवाही कम हो सके।

सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में आज के युवा कुछ भी कर बैठते हैं। थोड़े से लाइक के चक्कर में अपनी जान को भी आफत में डालने से बाज नहीं आते। साथ ही ट्रैफिक नियमों की धज्जियां भी उड़ाने से नही चूकते है। ऐसा ही एक वीडियो यूपी के कन्नौज से सामने आया है। यहां कुछ युवाओं ने चलती कार की बोनट पर बैठकर फिल्मी गाना बजाकर रील बनाई। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए इन युवाओं ने हाईवे पर अपनी जान भी जोखिम भी डाल दी।

रविवार को सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पांच से छह युवक एक चलती कार के ऊपर खड़े होकर मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। यह घटना नेशनल हाईवे पर बताई जा रही है। वीडियो में तेज आवाज में गाना बज रहा है और सभी युवक कार की खिड़कियों में लटककर और कार की छत पर खड़े होकर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो देखने से साफ झलकता है कि न तो उन्हें ट्रैफिक नियमों की परवाह है और न ही किसी संभावित हादसे का डर। हाईवे पर जहां वाहन तेज गति से गुजरते हैं, वहां इस तरह की हरकतें गंभीर दुर्घटना को न्योता दे सकती हैं।