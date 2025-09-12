बुलंदशहर जेल में बंद कैदी की रील वायरल, छह महीने के भीतर तीसरा मामला, प्रशासन पर उठे सवाल

बुलंदशहर जिला कारागार जैसी संवेदनशील जगह से रील बनाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस बार स्याना हिंसा के सजायाफ्ता कैदी की रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बीते छह महीने के दौरान जिला कारागार से तीसरी बार रील वायरल हुई है।

बुलंदशहर जिला कारागार जैसी संवेदनशील जगह से रील बनाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते छह महीने के दौरान जिला कारागार से तीसरी बार रील वायरल हुई है। इस बार स्याना हिंसा के सजायाफ्ता कैदी की रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल रील की पुष्टि नहीं करता है।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही बुलंदशहर कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई थी। अब सजा सुनाए गए एक कैदी की रील जिला कारागार के बाहर से वायरल हो रही है। इस रील में आरोपी एक गाने पर चलता हुआ नजर आ रहा है। इस संबंध में जेल अधीक्षक से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई। वहीं, इस मामले में एसपी सिटी का कहना है कि प्रकरण के संबंध में आवश्यक जानकारी कर उचित कार्यवाही की जाएगी।

गौरतलब है कि 3 दिसंबर 2018 को स्याना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम महाव में गोवंश के अवशेष मिले थे। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने हाईवे मार्ग पूरी तरह जाम कर पुलिस पर पथराव कर दिया। वहीं पुलिस चौकी में भी आग लगा दी। हिंसा के दौरान तत्कालीन कोतवाल सुबोध कुमार शहीद हो गए, जबकि ग्राम चिंगरावठी के रहने वाले सुमित की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। हिंसा के 38 दोषियों को कोर्ट ने 1 अगस्त को सजा सुनाई थी। इनमें इंस्पेक्टर की हत्या में पांच दोषियों को उम्रकैद, जबकि अन्य 33 दोषियों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई थी। अब अधिकांश दोषियों द्वारा सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की जा चुकी है।

