मटक-मटक कर ड्यूटी के दौरान बनाई रील, वायरल होते ही एक्शन, वेतन काटने का निर्देश

संक्षेप:

अस्पताल के अंदर ड्यूटी के दौरान फिल्मी गानों पर मटक-मटक कर डांस करना नर्स और महिला कर्मचारियों को महंगा पड़ गया है। वीडियो वायरल होते ही एक्शन हुआ है। सभी का एक दिन का वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया है।

Dec 29, 2025 12:44 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, शिवगढ़/रायबरेली, संवाददाता
अस्पताल की ओपीडी और वार्डों में जहां मरीजों की कराह और तीमारदारों की भागदौड़ सुनाई देनी चाहिए, वहां फिल्मी गीतों पर ठुमके लग रहे थे। मामला यूपी में रायबरेली के शिवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) का है। यहां तैनात महिला स्वास्थ्य कर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आ गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) ने त्वरित कार्रवाई की है। वीडियो में दिख रही नर्सों समेत सभी स्वास्थकर्मियों का वेतन काटने का निर्देश दिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, शिवगढ़ सीएचसी में तैनात कुछ स्टाफ नर्स और एएनएम ने अस्पताल परिसर के भीतर ड्यूटी के समय एक रील बनाई। वायरल वीडियो में स्वास्थ्य कर्मी एक लोकप्रिय गाने पर डांस करती दिखाई दे रही हैं। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ, लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया आने लगी। लोगों का तर्क था कि जिस समय नर्सों को मरीजों की देखभाल करनी चाहिए थी, उस समय वे मनोरंजन में व्यस्त थीं। वीडियो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी लोगों ने टैग कर दिया।

सीएमओ का कड़ा रुख और जांच

रील वायरल होने की खबर जैसे ही मुख्यालय पहुंची, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. नवीन चन्द्रा ने तत्काल प्रभाव से मामले को संज्ञान में लिया और जांच के आदेश दिए। जांच रिपोर्ट में ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता की पुष्टि हुई। रिपोर्ट सामने आते ही सीएमओ ने कड़ा रुख अपनाते हुए रील में शामिल सभी महिला कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश जारी कर दिया।

स्पष्टीकरण और चेतावनी

वेतन कटौती के साथ-साथ सभी से लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। विभाग ने उन्हें चेतावनी दी है कि यदि समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो उनके खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सीएचसी अधीक्षक डॉ. प्रेम शरण ने पुष्टि की कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर वेतन कटौती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

विभाग में हड़कंप

इस कार्रवाई के बाद पूरे जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। यह पहली बार नहीं है जब सरकारी कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया रील बनाने का मामला सामने आया हो, लेकिन रायबरेली में हुई इस तत्काल कार्रवाई ने अन्य कर्मचारियों के लिए एक नजीर पेश की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर रील बनाना या निजी मनोरंजन करना कतई स्वीकार्य नहीं है। (नोट: वायरल रील की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं)।