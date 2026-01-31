गोरखपुर में बदमाशों ने रील क्रिएटर की बेरहमी से की पिटाई, अगवा कर गाड़ी से फेंका

संक्षेप: गोरखपुर के नौका विहार में चाय पी रहे एक रील क्रिएटर को महराजगंज से आए छह युवकों ने बेरहमी से पीटने के बाद कार से अगवा कर लिया। युवक का मोबाइल चेक करने के बाद उसे 30 किमी बाद चलती गाड़ी से फेंक दिया। जांच में पता चला है कि एक युवती लापता थी। युवक को उसका ब्वॉयफ्रेंड होने का शक था।

यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां रामगढ़ताल क्षेत्र के नौका विहार में चाय पी रहे एक रील क्रिएटर को महराजगंज से आए छह युवकों ने बेरहमी से पीटने के बाद कार से अगवा कर लिया। युवक का मोबाइल चेक करने के बाद उसे 30 किमी बाद चलती गाड़ी से फेंक दिया। बालू पर गिरने से युवक की जान बच गई। युवक की मां की सूचना पर पुलिस ने आधी रात मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर युवक को बरामद कर लिया। छह युवकों को भी हिरासत में लिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

तिवारीपुर थाना क्षेत्र के जाफरा बाजार के रहने वाले शाहिद कुरैशी रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है। 29 जनवरी की रात 9 बजे वह नौकायन घूमने गया था। वह एक दुकान पर चाय पी रहा था। इसी दौरान दो गाड़ियों से उतरे करीब छह युवक उसके पास पहुंचे और जबरन कुर्सी से उठाकर भगाने लगे। आरोपियों ने पिटाई के बाद जबरन गाड़ी में बैठा लिया। रास्ते में उसे पीटते रहे। मोबाइल चेक करने के बाद महराजगंज रोड पर भटहट से आगे उसे चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। होश आने पर उसने खुद को बालू पर पड़ा पाया। शाहिद के साथ नौकायन आए उसके दोस्त ने घटना की जानकारी उसकी मांग को दी। मां ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवक का मोबाइल ट्रेस कर आधी रात में उसे सुरक्षित बरामद कर लिया और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया।