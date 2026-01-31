Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsReel creator brutally beaten kidnapped and thrown from car in Gorakhpur
गोरखपुर में बदमाशों ने रील क्रिएटर की बेरहमी से की पिटाई, अगवा कर गाड़ी से फेंका

गोरखपुर में बदमाशों ने रील क्रिएटर की बेरहमी से की पिटाई, अगवा कर गाड़ी से फेंका

संक्षेप:

गोरखपुर के नौका विहार में चाय पी रहे एक रील क्रिएटर को महराजगंज से आए छह युवकों ने बेरहमी से पीटने के बाद कार से अगवा कर लिया। युवक का मोबाइल चेक करने के बाद उसे 30 किमी बाद चलती गाड़ी से फेंक दिया। जांच में पता चला है कि एक युवती लापता थी। युवक को उसका ब्वॉयफ्रेंड होने का शक था।

Jan 31, 2026 06:06 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां रामगढ़ताल क्षेत्र के नौका विहार में चाय पी रहे एक रील क्रिएटर को महराजगंज से आए छह युवकों ने बेरहमी से पीटने के बाद कार से अगवा कर लिया। युवक का मोबाइल चेक करने के बाद उसे 30 किमी बाद चलती गाड़ी से फेंक दिया। बालू पर गिरने से युवक की जान बच गई। युवक की मां की सूचना पर पुलिस ने आधी रात मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर युवक को बरामद कर लिया। छह युवकों को भी हिरासत में लिया गया है।

तिवारीपुर थाना क्षेत्र के जाफरा बाजार के रहने वाले शाहिद कुरैशी रील बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है। 29 जनवरी की रात 9 बजे वह नौकायन घूमने गया था। वह एक दुकान पर चाय पी रहा था। इसी दौरान दो गाड़ियों से उतरे करीब छह युवक उसके पास पहुंचे और जबरन कुर्सी से उठाकर भगाने लगे। आरोपियों ने पिटाई के बाद जबरन गाड़ी में बैठा लिया। रास्ते में उसे पीटते रहे। मोबाइल चेक करने के बाद महराजगंज रोड पर भटहट से आगे उसे चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। होश आने पर उसने खुद को बालू पर पड़ा पाया। शाहिद के साथ नौकायन आए उसके दोस्त ने घटना की जानकारी उसकी मांग को दी। मां ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवक का मोबाइल ट्रेस कर आधी रात में उसे सुरक्षित बरामद कर लिया और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया।

युवती की तलाश में आए थे

पुलिस की जांच में पता चला है कि महराजगंज की एक युवती लापता है। उसकी लोकेशन नौका विहार के आसपास मिल रही थी। उसी युवती की तलाश में आरोपी वहां पहुंचे थे और शाहिद को उसका ब्वॉयफ्रेंड होने के शक पर अगवा कर लिया था। इस मामले में एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि अपहरण के मामले में केस दर्ज कर छह युवकों को हिरासत में लिया गया है। सभी आरोपी महराजगंज के निवासी हैं। पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
