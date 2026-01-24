Hindustan Hindi News
रील वाली अंशिका सिंह पर लगेगा गैंगस्टर, इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर; क्राइम कुंडली खुल गई

संक्षेप:

युवक को गोली मारने की घटना से पहले जिस केस में अंशिका और उसके साथियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई होने वाली है। पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है।गाजीपुर के चंदन की तहरीर पर अक्तूबर 2024 को खोराबार थाने में दर्ज किया गया था। आरोप था कि कुछ लोग दिल्ली से चोरी की गई थार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे हैं।

Jan 24, 2026 07:32 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
सोशल मीडिया की चमक-दमक और महंगे शौक से अपराध की दुनिया में कदम रखने वाली रील क्रिएटर अंशिका सिंह पर अब गैंगस्टर में केस दर्ज करने की भी तैयारी है। खोराबार थाने में दर्ज चोरी के मुकदमे में अंशिका और उसके गिरोह पर गैंगस्टर के लिए पुलिस ने फाइल तैयार कर रही है। इस केस में अंशिका के साथी जेल चले गए थे लेकिन वह अग्रिम जमानत ले ली थी। सिंघड़िया मॉडल शॉप के पास युवक को गोली मारने की वारदात में जेल गई अंशिका का नाम सामने आने पर उसकी पुरानी कुंडली खुल गई है।

हरपुर क्षेत्र की अंशिका के इंस्टाग्राम पर करीब 7,500 फॉलोअर हैं और 700 से अधिक रील्स पोस्ट कर चुकी है। महंगे कपड़े और मोबाइल रखना, दोस्तों संग घूमना शौक में शामिल था।

युवक को गोली मारने की घटना से पहले जिस केस में अंशिका और उसके साथियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई होने वाली है उसे गाजीपुर के चंदन की तहरीर पर अक्तूबर 2024 को खोराबार थाने में दर्ज किया गया था। आरोप था कि कुछ लोग दिल्ली से चोरी की गई थार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे हैं। इस पर पुलिस ने 13 अक्तूबर को वनस्पति तिराहे के पास से बड़हलगंज के दोरम्हा के प्रियप्रवास दुबे उर्फ विक्की और देवरिया के बरहज बाजार निवासी आकाश वर्मा उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया था।

अंशिका समेत चार अन्य आरोपी से फरार थे। अंशिका गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत लेकर बच गई थी। गाड़ी से चार फर्जी नंबर प्लेटें मिली थीं, जिनमें दो हरियाणा, एक बिहार और एक गोरखपुर की थीं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने सितंबर में दिल्ली से थार किराए पर ली थी और उसे लेकर फरार हो गए थे। चार्जशीट को कोर्ट के संज्ञान में लाने के साथ ही गैंगस्टर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

थार लेकर हो गए थे फरार

सितंबर में अंशिका का गिरोह दिल्ली घूमने गया था, वहां थार किराए पर लिए और फरार हो गए। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि खोराबार थाने में दर्ज केस में अंशिका व उसके साथियों पर चार्जशीट दाखिल हई है। उस मामले में गैंगस्टर की तैयारी है।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
