red rash on the body blisters in the mouth tomato flu spreads in this district of up many children fall ill शरीर पर लाल दाने, मुंह में छाले, यूपी के इस जिले में फैला टोमेओ फ्लू; कई बच्चे बीमार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsred rash on the body blisters in the mouth tomato flu spreads in this district of up many children fall ill

शरीर पर लाल दाने, मुंह में छाले, यूपी के इस जिले में फैला टोमेओ फ्लू; कई बच्चे बीमार

फ्लू से बीमार 7 बच्चों को लेकर परिवारीजन इलाज कराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। पीड़ित बच्चों की उम्र दो से लेकर 15 वर्ष के बीच है। बताया जाता है कि गांव के बच्चों में पिछले एक हफ्ते से शरीर पर छोटे-छोटे दाने निकल रहे हैं और बुखार हो रहा है। यह दाने लाल रंग के हैं।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरSat, 6 Sep 2025 05:40 AM
share Share
Follow Us on
शरीर पर लाल दाने, मुंह में छाले, यूपी के इस जिले में फैला टोमेओ फ्लू; कई बच्चे बीमार

यूपी के गोरखपुर जिले के खोराबार ब्लॉक के कुंई बाजार में टोमेटो फ्लू का प्रकोप फैला हुआ है। इस बीमारी से ग्रस्त सात मामले अभी सामने आए हैं। मामला सीएमओ के संज्ञान में आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीणों के संपर्क में है।

शुक्रवार को फ्लू से बीमार सात बच्चों को लेकर परिजन इलाज कराने खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। पीड़ित बच्चों की उम्र दो से लेकर 15 वर्ष के बीच है। बताया जाता है कि गांव के बच्चों में पिछले एक हफ्ते से शरीर पर छोटे-छोटे दाने निकल रहे हैं और बुखार हो रहा है। यह दाने लाल रंग के हैं। दाने बड़े होने पर उसमें फफोले पड़ जा रहे हैं। मुंह में छाले भी पड़ रहे हैं। बुखार से पीड़ित बच्चों को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है।

ये भी पढ़ें:प्रोस्टेट कैंसर का इलाज हुआ और भी असरदार, दवा के 'दुश्मन' प्रोटीन का पता चला

खोराबार संवाद के मुताबिक, कुंई गांव में पिछले हफ्ते भर से टोमेटो फ्लू का फैला हुआ है। इस मामले में किसी ने सीएमओ डॉ. राजेश झा को सूचना दे दी। बीमार बच्चों की फोटो भी सीएमओ को भेज दी। इसके बाद सीएमओ ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाने का निर्देश दिया है। हालांकि तब तक बीमार बच्चों को लेकर परिजन अस्पताल पहुंच गए।

ये भी पढ़ें:हिंदुओं से कहते थे देवी-देवता की पूजा से दूर रहो, एक और धर्मांतरण गैंग का खुलासा

शुक्रवार को खोराबार पीएचसी पर पहुंचे पांच वर्षीय रित्विक सिंह, दो वर्षीय सृष्टि सिंह, 13 वर्षीय अंशिका सिंह, 12 वर्षीय आंचल सिंह और 15 वर्षीय राजवीर सिंह में टोमेटो फ्लू बीमारी की पुष्टि हुई है। परिजन राहुल ने बताया कि पिछले पांच से सात दिनों से गांव में बीमारी फैली है। गांव में बीमार बच्चों की संख्या बढ़ रही है। सीएमओ डॉ. राजेश झा ने बताया कि शनिवार को विभाग की टीम गांव में जाएगी।

सतर्क रहें, तेजी से फैलता है संक्रमण

जिला सर्विंलांस अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि टोमेटो फ्लू कॉक्सकी वायरस से होने वाली बीमारी है। यह चिकन पॉक्स जैसी दिखती है। इसमें शरीर पर निकले दाने टमाटर जैसे लाल रंग के होते हैं। इसका तेजी से संक्रमण फैलता है। संक्रमित बच्चों के संपर्क में आने पर दूसरे बच्चों में हो सकता है।

UP Top News Up Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |