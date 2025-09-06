शरीर पर लाल दाने, मुंह में छाले, यूपी के इस जिले में फैला टोमेओ फ्लू; कई बच्चे बीमार

फ्लू से बीमार 7 बच्चों को लेकर परिवारीजन इलाज कराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। पीड़ित बच्चों की उम्र दो से लेकर 15 वर्ष के बीच है। बताया जाता है कि गांव के बच्चों में पिछले एक हफ्ते से शरीर पर छोटे-छोटे दाने निकल रहे हैं और बुखार हो रहा है। यह दाने लाल रंग के हैं।

यूपी के गोरखपुर जिले के खोराबार ब्लॉक के कुंई बाजार में टोमेटो फ्लू का प्रकोप फैला हुआ है। इस बीमारी से ग्रस्त सात मामले अभी सामने आए हैं। मामला सीएमओ के संज्ञान में आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीणों के संपर्क में है।

शुक्रवार को फ्लू से बीमार सात बच्चों को लेकर परिजन इलाज कराने खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। पीड़ित बच्चों की उम्र दो से लेकर 15 वर्ष के बीच है। बताया जाता है कि गांव के बच्चों में पिछले एक हफ्ते से शरीर पर छोटे-छोटे दाने निकल रहे हैं और बुखार हो रहा है। यह दाने लाल रंग के हैं। दाने बड़े होने पर उसमें फफोले पड़ जा रहे हैं। मुंह में छाले भी पड़ रहे हैं। बुखार से पीड़ित बच्चों को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है।

खोराबार संवाद के मुताबिक, कुंई गांव में पिछले हफ्ते भर से टोमेटो फ्लू का फैला हुआ है। इस मामले में किसी ने सीएमओ डॉ. राजेश झा को सूचना दे दी। बीमार बच्चों की फोटो भी सीएमओ को भेज दी। इसके बाद सीएमओ ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाने का निर्देश दिया है। हालांकि तब तक बीमार बच्चों को लेकर परिजन अस्पताल पहुंच गए।

शुक्रवार को खोराबार पीएचसी पर पहुंचे पांच वर्षीय रित्विक सिंह, दो वर्षीय सृष्टि सिंह, 13 वर्षीय अंशिका सिंह, 12 वर्षीय आंचल सिंह और 15 वर्षीय राजवीर सिंह में टोमेटो फ्लू बीमारी की पुष्टि हुई है। परिजन राहुल ने बताया कि पिछले पांच से सात दिनों से गांव में बीमारी फैली है। गांव में बीमार बच्चों की संख्या बढ़ रही है। सीएमओ डॉ. राजेश झा ने बताया कि शनिवार को विभाग की टीम गांव में जाएगी।