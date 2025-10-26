यूपी के इस शहर में लाल निशान से मची खलबली, बढ़ी दुकानदारों के दिल की धड़कन

संक्षेप: लगभग एक दर्जन से अधिक दुकानों का चिन्हीकरण किया गया है। लाल निशान लग गए हैं। इससे दुकानदारों में खलबली मच गई है। शुक्रवार को इस संबंध में लोग तरह-तरह की चर्चाएं करते देखे गए। सर्विस रोड पर सेंट्रल बैंक से लेकर वीनस ऑटो सेंटर तक सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया है।

यूपी के फिरोजाबाद में सर्विस रोड के दोनों ओर सौंदर्यीकरण के अलावा चौड़ीकरण के कार्य की शुरुआत हो गई है। प्रथम चरण में अपनी हद से बाहर आने वाली दुकानों का चिन्हीकरण किया जा रहा है जिनकी तोड़फोड़ की जाएगी। इसके पश्चात अन्य कार्य तेजी से शुरू किए जाएंगे।

नगर निगम की देख-रेख में कार्यदायी संस्था आगरा की जय बिल्डर्स एवी डेवलपमेंट कंपनी ने लगभग एक दर्जन से अधिक दुकानों का चिन्हीकरण किया। चिन्हीकरण के कार्य से दुकानदारों में खलबली मच गई है। शुक्रवार को इस संबंध में लोग तरह-तरह की चर्चाएं करते देखे गए। सर्विस रोड पर सेंट्रल बैंक से लेकर वीनस ऑटो सेंटर तक सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया है। जिसको लेकर काफी समय पूर्व बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे शासन के समक्ष भेजा था। शासन की स्वीकृति के बाद टेंडर प्रक्रिया के पश्चात इसकी जिम्मेदारी आगरा की जय बिल्डर्स एवी डेवलपमेंट कंपनी को सौंपी गई है। शुक्रवार को कंपनी के ठेकेदार सूरज सिंह के नेतृत्व में संस्था की टीम ने अपने कार्य को अंजाम दिया।

अनुबंध के अनुसार होंगे यह कार्य पारित प्रस्ताव के अनुसार सर्विस रोड के दोनों ओर सेंट्रल बैंक से लेकर वीनस ऑटो तक सड़क का चौड़ीकरण, अंडरग्राउंड विद्युत केबल, ओवरब्रिज के नीचे सौंदर्यींकरण, अतिक्रमण हटाने के अलावा सड़कों का उच्चीकरण, जल भराव की समस्या का निदान एवं अन्य कार्य संपन्न कराए जाएंगे।

लगभग 25 लाख की धनराशि होगी खर्च सर्विस रोड के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड अपग्रेडेशन के कार्य पर लगभग 25 लाख की धनराशि खर्च होगी। उपरोक्त धनराशि को शासन द्वारा पहले ही नगर निगम के निर्माण विभाग को अवमुक्त किया जा चुका है।

बेवजह नहीं होगी तोड़फोड़ नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया है कि सौंदर्यींकरण के कार्य के दौरान बेवजह नहीं की जाएगी तोड़फोड़। निर्देश के तहत कहा है कि उन्हीं दुकानों का चिन्हीकरण किया जा रहा है जो नाले के ऊपर अथवा सड़क पर बनाई गई हैं।