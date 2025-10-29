हाईकोर्ट में कार्यालय संवर्ग के 274 पदों पर होगी भर्ती, योगी कैबिनेट का फैसला

संक्षेप: योगी सरकार ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में कार्यालय संवर्ग के 274 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

योगी सरकार ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में कार्यालय संवर्ग के 274 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। हाईकोर्ट इलाहाबाद के न्यायमूर्ति की स्वीकृति के आधार पर सामान्य कार्यालय संवर्ग के विभिन्न श्रेणी के 274 पदों पर भर्ती किये जाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इसके आधार पर इसे मंजूरी दी गई है। इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी के 60 पद समीक्षा अधिकारी के 149 पद अनुभाग अधिकारी के 40 सहायक निबंधक के 14 उप निबंधक के सात संयुक्त निबंधक के तीन और निबंधन के एक पद हैं।

जिला कार्यक्रम अधिकारी पद की अहर्ता भी बदली वहीं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए अहर्ता में बदलाव किया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के सात व बाल विकास परियोजना अधिकारी के 22 पदों पर भर्ती होनी है लेकिन समकक्ष अहर्ता के फेर में भर्ती नहीं हो पा रही है। उप्र लोक सेवा आयोग ने इसे स्पष्ट किए जाने के निर्देश दिए थे। अब इसे स्पष्ट कर दिया गया है और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है।