Hindi NewsUP NewsRecruitment for 274 posts in the High Court office cadre, Yogi cabinet decision
हाईकोर्ट में कार्यालय संवर्ग के 274 पदों पर होगी भर्ती, योगी कैबिनेट का फैसला

संक्षेप: योगी सरकार ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में कार्यालय संवर्ग के 274 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 

Wed, 29 Oct 2025 12:27 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
योगी सरकार ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में कार्यालय संवर्ग के 274 पदों पर भर्ती की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। हाईकोर्ट इलाहाबाद के न्यायमूर्ति की स्वीकृति के आधार पर सामान्य कार्यालय संवर्ग के विभिन्न श्रेणी के 274 पदों पर भर्ती किये जाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इसके आधार पर इसे मंजूरी दी गई है। इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी के 60 पद समीक्षा अधिकारी के 149 पद अनुभाग अधिकारी के 40 सहायक निबंधक के 14 उप निबंधक के सात संयुक्त निबंधक के तीन और निबंधन के एक पद हैं।

जिला कार्यक्रम अधिकारी पद की अहर्ता भी बदली

वहीं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए अहर्ता में बदलाव किया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी के सात व बाल विकास परियोजना अधिकारी के 22 पदों पर भर्ती होनी है लेकिन समकक्ष अहर्ता के फेर में भर्ती नहीं हो पा रही है। उप्र लोक सेवा आयोग ने इसे स्पष्ट किए जाने के निर्देश दिए थे। अब इसे स्पष्ट कर दिया गया है और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है।

समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान में स्नातक पास ही आवेदन कर सकेगा

जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए किसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान या समाजकार्य में से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अभी तक इसके साथ समकक्ष अहर्ता शब्द भी जुड़ा था जिसे हटाकर इसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। ऐसे ही बाल विकास परियोजना अधिकारी पद के लिए किसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान में स्नातक पास व्यक्ति ही आवेदन कर सकेगा। यहां भी समकछ अहर्ता हटाकर इसे स्पष्ट कर दिया गया है। उधर खाद्य एवं रसद विभाग ने गेहूं धान और मोटे अनाज की ख़रीद के लिए ई पॉश मशीनों के रख रखाव को कार्यदायी संस्था नामित कर दी हैं।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
