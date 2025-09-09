लखनऊ में रिकवरी एजेंट की सिर कूचकर हत्या, ऑफिस में मिला शव, मचा हड़कंप

राजधानी लखनऊ में रिकवरी एजेंट की सिर कूचकर हत्या कर दी गई। उसका शव ऑफिस में मिला। वारदात की खबर पर इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां बंथरा के दादूपुर में फाइनेंस रिकवरी एजेंट कुनाल की सिर कूचकर हत्या कर दी गई। उसका शव कार्यालय में मिला। कार्यालय में सफाई करने पहुंची महिला ने शव देख कर मालिक को सूचना दी। मौके पर पहुंची बंथरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हत्या की वजह अभी सामने नहीं आई। वहीं वारदात की खबर फैलने पर इलाके में हड़कंप मच गया

मूल रूप से फैजाबाद जनपद के धनुआपुर निवासी कुनाल शुक्ला (26) बंथरा के दादूपुर में परिवार के साथ रहते थे। कुनाल के पिता अशोक शुक्ला फैजाबाद में रोडवेज बस ड्राइवर हैं। कुनाल दादूपुर निवासी विवेक सिंह के साथ फाइनेंस की गई गाड़ियों का रिकवरी एजेंट था। विवेक का दादूपुर में ही स्वास्तिक एसोसिएट नाम से कार्यालय है। कुनाल भी अक्सर ऑफिस आता जाता था। सोमवार रात में भी कुनाल ऑफिस आया था। इसके बाद वह घर नहीं गया।