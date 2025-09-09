Recovery agent murdered in Lucknow by smashing his head, body found in office लखनऊ में रिकवरी एजेंट की सिर कूचकर हत्या, ऑफिस में मिला शव, मचा हड़कंप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लखनऊ में रिकवरी एजेंट की सिर कूचकर हत्या, ऑफिस में मिला शव, मचा हड़कंप

राजधानी लखनऊ में रिकवरी एजेंट की सिर कूचकर हत्या कर दी गई। उसका शव ऑफिस में मिला। वारदात की खबर पर इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 11:40 AM
यूपी की राजधानी लखनऊ में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां बंथरा के दादूपुर में फाइनेंस रिकवरी एजेंट कुनाल की सिर कूचकर हत्या कर दी गई। उसका शव कार्यालय में मिला। कार्यालय में सफाई करने पहुंची महिला ने शव देख कर मालिक को सूचना दी। मौके पर पहुंची बंथरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हत्या की वजह अभी सामने नहीं आई। वहीं वारदात की खबर फैलने पर इलाके में हड़कंप मच गया

मूल रूप से फैजाबाद जनपद के धनुआपुर निवासी कुनाल शुक्ला (26) बंथरा के दादूपुर में परिवार के साथ रहते थे। कुनाल के पिता अशोक शुक्ला फैजाबाद में रोडवेज बस ड्राइवर हैं। कुनाल दादूपुर निवासी विवेक सिंह के साथ फाइनेंस की गई गाड़ियों का रिकवरी एजेंट था। विवेक का दादूपुर में ही स्वास्तिक एसोसिएट नाम से कार्यालय है। कुनाल भी अक्सर ऑफिस आता जाता था। सोमवार रात में भी कुनाल ऑफिस आया था। इसके बाद वह घर नहीं गया।

मंगलवार सुबह करीब आठ बजे ऑफिस में सफाई करने संगम थारू नाम की महिला आई। वह कार्यालय में घुसी तो जमीन पर खून फैला था। कुनाल मृत पड़ा था। उसका सिर कूचा हुआ था। संगम ने विवेक को सूचना दी। विवेक की सूचना पर पहुंची बंथरा पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस वारदात की जांच पड़ताल कर रही है। हत्या क्यों और किसने की इसका पता लगाने में पुलिस जुट गई है। इंस्पेक्टर बंथरा के मुताबिक कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है।

