SHO की मौत में गिरफ्तार सिपाही मीनाक्षी का खंगाला जा रहा रिकॉर्ड, सिपाही पर दर्ज कराई थी FIR

यूपी के उरई के कुठौंद थाने के एसएचओ (थानेदार) अरुण कुमार राय की मौत आत्महत्या थी या हत्या? पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस बीच मामले में नामजद आरोपी सिपाही मीनाक्षी शर्मा के अतीत और वर्तमान को लेकर ढेर सारी बातें चर्चा में हैं। अब तक की जांच में यह बात पुख्ता तौर पर सामने आई है कि शुक्रवार की देर रात जब सर्विस पिस्टल से गोली चली तो उस वक्त मीनाक्षी उनके घर पर थी। थानेदार को गोली लगते ही वह कमरे से चिल्लाते हुए थाने पहुंची और घटना की जानकारी देकर गायब हो गई। थानेदार की पत्नी ने मीनाक्षी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है।

हत्या के आरोप में मीनाक्षी को जेल भेजकर पुलिस जांच में जुटी है। इधर, पूरी घटना को लेकर महकमे में और बाहर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मीनाक्षी के अतीत से जुड़ी बातें भी सामने आ रही हैं। यह भी चर्चा में है कि पीलीभीत में तैनाती के दौरान उसने एक सिपाही के खिलाफ केस दर्ज कराया था जिसकी जांच में उक्त सिपाही दोषी पाया गया था।

आखिर जानकारी देकर भागी क्यों मीनाक्षी? पुलिस के मुताबिक जब थाना स्टाफ आवास पर पहुंचा तो उनकी डेड बॉडी मच्छरदानी के अंदर पड़ी थी। उनको सीएचसी ले जाया गया, वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फॉरेंसिक टीम द्वारा वैज्ञानिक सबूत इकट्ठे कराए गए हैं। घटना के समय के तीन अलग-अलग वीडियो वायरल हुए हैं। इनमें मीनाक्षी साफ दिख रही है। दो वीडियो में वह थाने के पीछे वाले रास्ते से आते और जाते दिख रही है। जबकि एक वीडियो में वह थाने के बाहर हाईवे पर ट्रैक सूट पहने और टोपी लगाए कंधे पर बैग टांगे मोबाइल पर किसी से बात करते हुए भागने नजर आ रही है। थानेदार को गोली लगने की जानकारी देने के बाद मीनाक्षी थाने से चली क्यों गई यह सवाल बार-बार उठाया जा रहा है। घटना के वक्त मौके पर उसकी मौजूदगी औैर घटना के बाद थाने से गायब होने की बात ने उसकी भूमिका को संदिग्ध बना दिया है।

कोंच कोतवाली में दोनों रहे थे तैनात महिला सिपाही मीनाक्षी को 14 मार्च 2024 को कोंच कोतवाली में तैनाती मिली थी। 28 अप्रैल 2025 को उसका डॉयल-112 में ट्रांसफर हो गया था। कोंच कोतवाली में अरूण कुमार राय की 6 जुलाई 2024 से 22 फरवरी 2025 तक की तैनाती थी। इसके बाद उन्हें उरई कोतवाल बनाया गया। वहीं मीनाक्षी कोंच में 14 मार्च 2024 से 28 अप्रैल 2025 तक तैनात रही। फिर डॉयल-112 पुलिस में उसका ट्रांसफर हो गया लेकिन कोंच में ही उसे ड्यूटी मिल गई।