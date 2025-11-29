2017 के पहले के रिकॉर्ड रजिस्ट्री पोर्टल से गायब, यूपी के इस जिले में घर-जमीन खरीदने वालों पर मुसीबत

संक्षेप: यदि कोई व्यक्ति यह देखना चाहे कि कोई संपत्ति 2017 से पहले कितने बार और किन-किन लोगों को बेची गई तो पोर्टल पर कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है। कई क्रेता-बिक्रेता परेशान हैं। लोगों का बैंक से लोन नहीं हो पा रहा है। अगर कोई मैनुअल रिकॉर्ड देखना चाहे तो वह भी रजिस्ट्री कार्यालय में अभी नहीं हो पा रहा।

यूपी के कानपुर जिले में जमीन और घर खरीदने वालों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। बीते दो सप्ताह पहले सर्वर बदलने से रजिस्ट्री विभाग का 2017 और उससे पहले का रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल से गायब है, जबकि मैनुअल रिकॉर्ड भी जीर्ण-शीर्ण या पूरी तरह उपलब्ध नहीं है।

राजस्व विभाग ने जमीन, मकान की रजिस्ट्री करने से पहले खरीद बिक्री करने वाले लोगों के मोबाइल नंबर पर ओटीपी व्यवस्था शुरू की थी। आए दिन सर्वर खराब होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। जिसके चलते शासन ने पुराने सर्वर प्रेरणा को अपडेट करने का निर्णय लिया था। जिसे अपडेट कर एनआईसी का मेघराज क्लाउड सर्वर नेशनल गवर्नमेंट क्लाउट ( एनजीसी) में बदल दिया गया है। इससे सर्वर धीमा रहने की तो समस्या खत्म हो गई लेकिन 2017 से पहले का डाटा पोर्टल पर गायब हो गया। अगर कोई व्यक्ति यह देखना चाहे कि ये संपत्ति 2017 से पहले कितने बार और किन-किन लोगों को बेची गई तो पोर्टल पर कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है। ऐसे में कई क्रेता-बिक्रेता परेशान हैं। लोगों का बैंक से लोन नहीं हो पा रहा है। अगर कोई मैनुअल रिकॉर्ड देखना चाहे तो वह भी रजिस्ट्री कार्यालय में वर्तमान में संभव नहीं है।

बीते चार माह से सिविल लाइंस स्थित रजिस्ट्री कार्यालय का निर्माण चल रहा है। जिसकी वजह से मैनुअल रिकॉर्ड पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हालत में कमरों में बंद पड़ा है। यानी जिन दस्तावेजों के आधार पर खरीदार, विक्रेता या वकील संपत्ति की जांच करते हैं वे न तो दफ्तर में उपलब्ध हैं। अधिवक्ता विवेक गुप्ता ने बताया कि संपत्ति खरीदने से पहले व्यक्ति उसकी जांच करता है। रिकॉर्ड न मिलने से कोई भी रजिस्ट्री कराने से पहले जांच नहीं हो पा रही है। इससे लोग खासे परेशान है।