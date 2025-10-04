पूर्वांचल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, बनारस में लगातार 36 घंटे तक बरसात, कई मकान-दीवार धराशाई

वाराणसी समेत आसपास के इलाकों में बारिश ने कहर ढाया हुआ है। बनारस में 125 साल का रिकॉर्ड टूटने के बाद लगातार 36 घंटे बारिश हुई है। बीएचयू अस्पताल से लेकर पॉश कालोनियों में रहने वाले लोग बारिश के कारण परेशान रहे।

यूपी के पूर्वांचल में बारिश ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। बनारस में 36 घंटे तक लगातार बारिश हुई। कई स्थानों पर मकान और दीवार गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई। सड़कें-गलियों में पानी भरने से लोग फजीहत झेलते रहे। बनारस में सवा सौ साल का रिकॉर्ड टूटा। पिछले 24 घंटे में यहां 187 एमएम बारिश हुई। प्रदेश में सबसे सर्वाधिक बारिश बनारस में हुई है। बीएचयू अस्पताल परिसर में जलजमाव से मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी।

बलिया में बारिश और तेज हवा के बीच बांसडीह के अकोल्ही गांव में दीवार पर पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई। लगातार बारिश के चलते डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का शनिवार का बलिया दौरा भी स्थगित हो गया। चंदौली के शहाबगंज थाना क्षेत्र के गोविंदीपुर में मिट्टी का ढूहा गिरने बुजुर्ग की जान चली गई। इसी तरह मिर्जापुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के नौहा में कच्चा मकान गिरने से बुजुर्ग की मौत हुई है।

यहां अलग अलग स्थानों पर स्थानों पर कच्चे मकान गिरने से पांच लोग घायल हैं। पिछले 24 घंटे में वाराणसी में 187, बलिया 173, मिर्जापुर 140, चंदौली 131, जौनपुर 118, गाजीपुर 93.2, मऊ में 64.25, सोनभद्र में 55, भदोही में 50, आजमगढ़ में 33.42 एमएम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्नदाब कमजोर हो रहा है। जिसके कारण रविवार से बारिश में धीरे-धीरे कमी होगी।

बलिया में तीन स्थानों पर धंसा रेलवे ट्रैक, परिचालन प्रभावित बलिया। भारी बारिश के बीच शनिवार भोर में बलिया-छपरा रेलखंड पर अलग-अलग तीन स्थानों पर रेल पटरी धंस गई। इससे आवागमन ठप पड़ गया। करीब छह घंटे बाद कॉशन के सहारे ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सकी। तीन ट्रेनों को निरस्त कर दिया, जबकि अप और डाउन साइड से एक दर्जन से अधिक ट्रेनें पांच से सात घंटे देरी से पहुंचीं।

शुक्रवार रात से लगातार बारिश से बलिया-छपरा रेलखंड पर दलछपरा, बकुल्हा और मांझी के पास रेल पटरी धंस गई। भोर में रेल कर्मचारियों को इसकी जानकारी हुई। तब तक सियालदह से बलिया आ रही अप बलिया एक्सप्रेस सुरेमनपुर और छपरा से वाराणसी जाने वाली अप इंटरसिटी बकुल्हा स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। प्रशासन ने एहतियातन परिचालन रोक दिया। इससे ट्रेनें जहां-तहां खड़ी हो गईं। डीआरएम आशीष जैन दोपहर 12 बजे दलछपरा, बकुल्हा और मांझी का जायजा लेते हुए छपरा तक गए। आनन-फानन में मरम्मत का काम शुरू हुआ।