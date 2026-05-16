आजम पर दर्ज हैं रिकॉर्ड तोड़ 111 मुकदमे, सजा से पहले कोर्ट में पेश की गई सपा नेता की क्राइम हिस्ट्री

सपा नेता आजम खां पर रिकार्ड तोड़ 111 मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन ने उन्हें भू-माफिया घोषित किया हुआ है। उनके खिलाफ नदी, चकरोड, सरकारी जमीनों से लेकर किसानों की जमीनों पर भी अवैध तरीके से कब्जा करने के आरोप हैं।

Rampur News: सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां पर रिकार्ड तोड़ 111 मुकदमे दर्ज हैं। प्रशासन ने उन्हें भू-माफिया घोषित किया हुआ है। उनके खिलाफ नदी, चकरोड, सरकारी जमीनों से लेकर किसानों की जमीनों पर भी अवैध तरीके से कब्जा करने के आरोप हैं। डकैती की साजिश रचने से लेकर शत्रु संपत्ति कब्जाने तक में आजम खां फंस चुके हैं। यह खुलासा शनिवार को आजम पर आए फैसले में हुआ है।

सपा सरकार में यूपी के सबसे कद्दावर नेता माने जाने वाले मोहम्मद आजम खां योगी सरकार आने के बाद से मुसीबत में पड़ गए हैं। पूर्व विधायक स्वार एवं छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के डबल पेनकार्ड बनवाने में सहयोग का आरोप या फिर जौहर विश्वविद्यालय में करोड़ों का सेस बकाया का मामला। जौहर विवि के गेस्ट हाउस का प्रकरण हो या चकरोड कब्जाने का आरोप, एक के बाद एक उनके खिलाफ मुकदमें दर्ज होते रहे हैं। स्थिति यह है कि थानों से लेकर स्थानीय कोर्ट, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनके मामले चल रहे हैं। शनिवार को सजा से पूर्व अभियोजन पक्ष की ओर से आजम की क्राइम हिस्ट्री कोर्ट में पेशी की। कोर्ट ने अपने फैसले में उल्लेख किया है कि आजम पर 111 आराधिक मुकदमे दर्ज है, जिनमें से छह में दोष सिद्ध किए जा चुके हैं।

अब तक सात में सजा, 11 में हो चुके हैं बरी आजम खां पर कुल दर्ज 111 मुकदमों में से 18 मामलों में अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। जिसमें 11 मुकदमों में आजम खां बरी हो चुके हैं जबकि, सात मुकदमों में उन्हें सजा हो चुकी है।

योगी सरकार आते ही बढ़ीं मुश्किलें आजम की मुश्किलें योगी के सत्तासीन होते ही बढ़ने लगी थीं। सबसे पहले जौहर यूनिवर्सिटी में कस्टोडियन की जमीन का मामला प्रकाश में आया था। जिसमें शासन ने डीएम को जांच कराने का आदेश दिया था। तत्कालीन जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी ने इसकी जांच कराई थी, जिसके बाद शासन को अपनी आख्या भेजी थी। डीएम ने लिखा था कि जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में कस्टोडियन की जमीन है, जिस पर यूनिवर्सिटी का कब्जा है। इसके बाद जल निगम में भर्तियों में गड़बड़ी, चकरोड की जमीनों पर अवैध कब्जे, सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप लगे। तमाम मामलों में एसआईटी गठित की गई और जांच हुई तो आरोप सही साबित पाए गए।

....जब आयोग ने बंद कर दी आजम की बोलती लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खां ने हर दिन विवादित बयान दिया। प्रशासन से लेकर शासन तक निशाना साधा, अमर्यादित बयानबाजी के लिए उनके खिलाफ कमोवेश हर दिन मुकदमे होते रहे। कुल 14 मुकदमे हुए, जिनमें चार्जशीट लगाई गई। इनमें सबसे ज्यादा सुर्खियों में पूर्व सांसद जयाप्रदा और तत्कालीन डीएम आन्जनेय कुमार सिंह पर विवादित बयान रहा। आयोग ने आजम खां की बोलती बंद की थी।

सर्वाधिक जमीनों पर कब्जे के हुए मुकदमे आजम खां पर सबसे अधिक मुकदमे किसानों की जमीने कब्जाने के आरोप में दर्ज हुए। अजीमनगर थाने में उनके खिलाफ 29 मामले दर्ज किए गए। जबकि, शत्रु संपत्ति कब्जाने, सरकारी पेड़ कटवाने, नदी की रेतीली जमीन कब्जाने के आरोप में भी मुकदमे दर्ज किए गए।

भैंस, गाय, बकरियां खुलवाने के इल्जाम यतीमखाना प्रकरण में आजम पर 11 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इन सभी में उन पर डकैती डलवाने, भैंस, गाय, बछड़ा, बकरियां जबरन खुलवाने के आरोप लगे हैं।

धोखाधड़ी से लेकर धमकाने तक में मुकदमा बेटे के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र में धोखाधड़ी करने से लेकर पर पड़ोसी को धमकाने, घर पर कब्जा करने की नीयत मारपीट कराने तक के आरोप लगे हैं।

भू-माफिया घोषित किए जा चुके हैं आजम सपा नेता आजम खां पर जमीनों पर अवैध रूप से कब्जों के एक के बाद एक मामले दर्ज होने के बाद सरकार के एंटी भू-माफिया पोर्टल पर उनका नाम दर्ज किया जा चुका है। प्रशासन उन्हें भू-माफिया घोषित कर चुका है।