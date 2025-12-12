लखनऊ के सर्राफा बाजार में टूटा रिकार्ड, चांदी फिर चमकी, सोने के दाम में भी उछाल, जानें नए रेट
लखनऊ के सर्राफा बाजार में चांदी ने शुक्रवार को फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह 2 लाख 600 रुपये किलो पहुंच गई। गुरुवार को 1,98,500 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो रिकॉर्ड स्तर था। एक दिन में चांदी 2100 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी है।
लखनऊ के सर्राफा बाजार में चांदी ने शुक्रवार को फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह 2 लाख 600 रुपये किलो पहुंच गई। गुरुवार को 1,98,500 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो रिकॉर्ड स्तर था। एक दिन में चांदी 2100 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी है। उधर, सोना भी 1 लाख 37 हजार 745 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। यह गुरुवार को 1,34,700 रुपये था। सोने में एक दिन में 3,045 रुपये की तेजी आई।
पिछले कुछ महीनों में चांदी की काफी मांग बढ़ी है। सोलर इंडस्ट्री में चांदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों सहित इलेक्ट्रॉनिक गजट में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक गजट की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण भी बाजार में चांदी की मांग बढ़ी है।
इंडिया बुलियन एसोसिएशन (इब्जा) के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को चांदी की ज्यादा जरूरत है। इसलिए इसकी मांग बढ़ रही है, जिससे कीमतें भाग रही हैं। इसके अलावा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड नीतियों के तहत चांदी पर टैरिफ लगने के डर से अमेरिकी कंपनियां चांदी का स्टॉक जमा कर रही हैं, जिससे दुनिया के बाकी हिस्सों में कमी हो गई है। चौक सराफा एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदिश जैन और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के संयोजक विनोद माहेश्वरी का कहना है कि आने वाले दिनों में चांदी और सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। कीमती धातुओं के दामों में वृद्धि वैश्विक बाजार के रुझानों, डॉलर के मुकाबले रुपये के उतार-चढ़ाव, और भू-राजनीतिक अनिश्चितता है।
लखनऊ सराफा बाजार में सोने-चांदी के भाव
|दिसम्बर
|सोने के दाम
|चांदी के दाम
|01
|1,29,928
|1,78,816
|02
|1,29,729
|1,76,402
|03
|1,29,600
|1,77,790
|04
|1,29,875
|1,73,877
|05
|1,30,304
|1,78,002
|06
|1,32,032
|1,78,881
|07
|1,32,032
|1,78,881
|08
|1,33,033
|1,82,103
|09
|1,32,400
|1,84,801
|10
|1,32,900
|1,88,780
|11
|1,34,700
|1,98,500
|12
|1,37,745
|2,00,600
|(नोट: सोने का भाव 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम व चांदी प्रति किलो है।)