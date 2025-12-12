Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
लखनऊ के सर्राफा बाजार में टूटा रिकार्ड, चांदी फिर चमकी, सोने के दाम में भी उछाल, जानें नए रेट

लखनऊ के सर्राफा बाजार में चांदी ने शुक्रवार को फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह 2 लाख 600 रुपये किलो पहुंच गई। गुरुवार को 1,98,500 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो रिकॉर्ड स्तर था। एक दिन में चांदी 2100 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी है।

Dec 12, 2025 09:39 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
लखनऊ के सर्राफा बाजार में चांदी ने शुक्रवार को फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह 2 लाख 600 रुपये किलो पहुंच गई। गुरुवार को 1,98,500 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो रिकॉर्ड स्तर था। एक दिन में चांदी 2100 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी है। उधर, सोना भी 1 लाख 37 हजार 745 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। यह गुरुवार को 1,34,700 रुपये था। सोने में एक दिन में 3,045 रुपये की तेजी आई।

पिछले कुछ महीनों में चांदी की काफी मांग बढ़ी है। सोलर इंडस्ट्री में चांदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों सहित इलेक्ट्रॉनिक गजट में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक गजट की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण भी बाजार में चांदी की मांग बढ़ी है।

इंडिया बुलियन एसोसिएशन (इब्जा) के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को चांदी की ज्यादा जरूरत है। इसलिए इसकी मांग बढ़ रही है, जिससे कीमतें भाग रही हैं। इसके अलावा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड नीतियों के तहत चांदी पर टैरिफ लगने के डर से अमेरिकी कंपनियां चांदी का स्टॉक जमा कर रही हैं, जिससे दुनिया के बाकी हिस्सों में कमी हो गई है। चौक सराफा एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदिश जैन और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के संयोजक विनोद माहेश्वरी का कहना है कि आने वाले दिनों में चांदी और सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। कीमती धातुओं के दामों में वृद्धि वैश्विक बाजार के रुझानों, डॉलर के मुकाबले रुपये के उतार-चढ़ाव, और भू-राजनीतिक अनिश्चितता है।

लखनऊ सराफा बाजार में सोने-चांदी के भाव

दिसम्बरसोने के दामचांदी के दाम
011,29,9281,78,816
021,29,7291,76,402
031,29,6001,77,790
041,29,8751,73,877
051,30,3041,78,002
061,32,0321,78,881
071,32,0321,78,881
081,33,0331,82,103
091,32,4001,84,801
101,32,9001,88,780
111,34,7001,98,500
121,37,7452,00,600
(नोट: सोने का भाव 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम व चांदी प्रति किलो है।)
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
