इन चेहरों को पहचानो, रहेंगे-खाएंगे हिंदुस्तान में लेकिन...,बाराबंकी में जमकर गरजे योगी

इन चेहरों को पहचानो, रहेंगे-खाएंगे हिंदुस्तान में लेकिन...,बाराबंकी में जमकर गरजे योगी

संक्षेप: सीएम योगी ने कहा कि हमें वंदे मातरम् का विरोध करने वालों की मंशा को समझना होगा। ये बाध्यकारी नहीं है। जो लोग वंदे मातरम् का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय गीत किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र, किसी एक ईश्वर या किसी एक उपासना के प्रति आग्रही नहीं बनाता है।

Tue, 11 Nov 2025 02:13 PM
सरदार पटेल 150वीं जयंती समारोह अभियान के तहत यूपी में भाजपा की पदयात्राएं चल रही हैं। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में इसका नेतृत्व किया। कार्यक्रम में सीएम योगी वंदे भारत का विरोध करने वालों पर जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि ये रहेंगे-खाएंगे हिन्दुस्तान में लेकिन वंदे मातरम् नहीं गाएंगे। इन चेहरों को पहचानो, शासकीय योजनाओं को हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। इस मौके पर उन्होंने बाराबंकी की 1188 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और 640 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया।

सीएम योगी ने कहा कि हमें राष्ट्रीय एकता की बाधाओं को दूर करना होगा। जातिवादी, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, मत और मजहब के नाम पर विभाजन, समाज में किसी भी प्रकार की दुष्प्रवृति को, जो भाई को भाई से लड़ाने की, जाति को जाति से लड़ाने की, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाने की किसी दुरभि संधि पर आधारित हो, उसे हमें कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा देश ऐसे ही नहीं गुलाम हो गया। पहले विदेशी विधर्मियों ने हमें आपस में लड़ाने का काम किया। वे हमारे हितैषी नहीं थे। इतिहास सिर्फ पढ़ने नहीं आत्मावलोकन का अवसर भी देता है।

उन्होंने सरदार पटेल की सूझबूझ की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने रियासतों को एकत्रित किया। सीएम ने कहा हैदराबाद का निजाम भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने इसे बलपूर्वक भारत में शामिल किया। उन्होंने महमूदाबाद के नवाब का भी जिक्र किया, जो मुस्लिम लीग का कोषाध्यक्ष था और पाकिस्तान भाग गया। उन्होंने कहा कि महमूदाबाद के नवाब के वंशजों की संपत्ति अब शत्रु संपत्ति है, और भारतीय नागरिकों का इस पर पूरा हक है।

ये बाध्यकारी नहीं…लेकिन समझने की विषयवस्तु है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें वंदे मातरम् का विरोध करने वालों की मंशा को समझना होगा। ये बाध्यकारी नहीं है लेकिन समझने की विषय वस्तु है। जो लोग वंदे मातरम् का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय गीत किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र, किसी एक ईश्वर या किसी एक उपासना के प्रति आग्रही नहीं बनाता है बल्कि यह तो भारत माता की वंदना है। भारत माता के प्रति हमारी कृतज्ञता है। यह सच है कि हमने देवी के तीन रूपों को मां दुर्गा, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी के रूप में ही पूजन करके भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने की शक्ति अर्जित की है तो स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम् के माध्यम से भी शस्य श्यामला मातरम् के उस भाव को ध्यान में रखकर हमने उसकी मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती के रूप में उसकी वंदना करके भारत के हर नागरिक से यह आग्रह किया है कि वह वंदे मातरम् के साथ जुड़े। भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करे।

सीएम योगी ने अंग्रेजों और मुगलों के शासन काल का उल्लेख करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने भारत को कई प्रकार से बांटा और यही मुगलों के समय में भी होता था। विदेशी हुकूमत का मुख्य काम ही भारत को बांटना था।

