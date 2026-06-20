दान-खर्च की रसीदें नहीं मिलीं, दस्तावेज भी गायब, सैय्यद सालार मसूद गाजी दरगाह में भारी अनियमितता की आशंका
बहराइच स्थित सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह में वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत की जांच कर रही टीम को दरगाह कमेटी ने सबूत नहीं मुहैया कराए हैं। चढ़ावे, दान और खर्च के बही-खाते, रसीदें और बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं करने पर अनियमितता की आशंका गहरा गई है।
Bahraich News: यूपी के बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह में जिला स्तरीय जांच टीम ने बड़े स्तर पर वित्तीय अनयिमितता की आशंका जताई है। दरगाह में जांच कर रही टीम ने जब कमेटी से सबूत मांगे गए तो वह उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अलावा कमेटी चढ़ावे, दान और खर्च के बही-खाते, रसीदें और बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत नहीं कर सकी है, जिसके चलते अनियमितता की आशंका और गहरा गई है। प्रारंभिक जांच में मिलीं खामियों को देखते हुए डीएम की बनाई जिला स्तरीय जांच टीम ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिपोर्ट भेजने के साथ टीम बनाकर दरगाह की वित्तीय जांच अपने स्तर से कराने की सिफारिश की है।
प्रभारी मंत्री दिनेश कुमार सिंह की ओर से 15 दिनों में जांच रिपोर्ट तलब करने के बाद डीएम ने इस मामले के लिए तीन सदस्यीय जांच टीम बनाई थी। टीम ने दरगाह कमेटी से पांच सालों में मिला चढ़ावा, चंदा, दुकानों समेत अन्य मदों से होने वाले आय से संबंधित दस्तावेज मांगे थे, लेकिन कमेटी ने सभी दस्तावेज वक्फ बोर्ड के पास उपलब्ध होने का हवाला देकर जांच टीम से कोई भी जानकारी साझा नहीं की। शुरुआती जांच में ही कमेटी गठन से लेकर दरगाह में विभिन्न पदों पर कर्मियों की तैनाती को लेकर अपनाए तरीके भी गलत पाए गए हैं।
वित्तीय गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए टीम ने वक्फ बोर्ड से ऑडिट कराने की सिफारिश की है। साथ ही पांच साल के चढ़ावे और खर्च की फॉरेंसिक ऑडिट कराने का प्रस्ताव भी दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दस्तावेज न देने से पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। यही नहीं, कुछ लोगों पर व्यक्तिगत उपयोग में पैसा लगाने का भी आरोप लगे हैं। ऐसे में दरगाह पर चढ़ावे की जांच बढ़ी तो कमेटी के कई मौजूदा और पूर्व पदाधिकारियों के गले की फांस बन सकती है।
करोड़ों के गबन की आशंका
अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली की शिकायत पर हो रही जांच के बाद दरगाह में करोड़ों के गबन की आशंका जताई जा रही है। जांच टीम का कहना है कि वित्तीय संग कर्मचारियों की तैनाती के मामले की भी विशेष टीम से कराई जानी चाहिए। इससे कई तरह की सामने आ रही गड़बड़ियां पकड़ में आएंगी। जवाबदेही तय करते हुए ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
‘बहराइच डीएमओ मोहम्मद खालिद का कहना है कि दरगाह कमेटी से वित्तीय और अन्य दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन कमेटी ने कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। वित्तीय जांच अपने स्तर से कराने के लिए वक्फ बोर्ड से सिफारिश की गई है। अन्य बिंदुओं की जांच हो रही है।’
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।