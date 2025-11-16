Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsreason behind resignation of 18 female recruits has been revealed decision was taken after receiving this good news
18 महिला रिक्रूटों के इस्तीफे की सामने आई वजह; ये गुड न्यूज मिलने पर लिया फैसला

संक्षेप: नियुक्ति पत्र मिलने के तुरंत बाद पुलिस लाइंस में इन महिला आरक्षियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। यहां महिला रिक्रूट फिजिकल, ड्रिल, कानून व्यवस्था और व्यवहारिक प्रशिक्षण ले रही थीं। पुलिस की नौकरी में चयनित होने से पहले और उसके बाद भी कई रिक्रूटों ने बेहतर के लिए अपने प्रयास जारी रखे थे। 

Sun, 16 Nov 2025 01:03 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
महिला सिपाही के रूप में भर्ती पीटीएस और पीएसी में प्रशिक्षण ले रही 18 महिला रिक्रूटों ने भी इस्तीफा दे दिया है। यूपी के गोरखपुर से यह खबर सामने आने के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर इसकी वजह क्या थी। वजह अब साफ हो गई है। असल में महिला रिक्रूटों ने मौजूदा नौकरी से बेहतर विकल्प मिलने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। इससे पहले गोरखपुर पुलिस लाइंस में ट्रेनिंग ले रही 37 महिला रिक्रूटों ने इस्तीफा भी ऐसी ही वजहों से इस्तीफा दिया था।

मिली जानकारी के अनुसार हाल में महिला सिपाही के पद पर सलेक्शन के बाद कई ट्रेनी सिपाहियों को नौकरियों के दूसरे विकल्प भी मिले। अन्य विभागों की सेवाओं में चयन के बाद इन सिपाहियों के पास अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार नौकरी चुनने का विकल्प आ गया। कुछ ने नए विकल्पों को बेहतर माना और खुद को पुलिस सेवा से अलग करते हुए नए ऑफर को स्वीकार करने का फैसला किया। गोरखपुर पुलिस लाइंस, पीटीएस और पीएसी ट्रेनिंग ले रही ऐसी करीब 55 महिला रिक्रूटों ने ट्रेनिंग बीच में ही इस्तीफा दे दिया।

इस्तीफा देने वाली इन महिला आरक्षियों को 15 जून को नियुक्ति पत्र मिला था। नियुक्ति पत्र मिलने के तुरंत बाद इनकी पुलिस लाइंस में ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। यहां महिला रिक्रूट फिजिकल, ड्रिल, कानून व्यवस्था और व्यवहारिक प्रशिक्षण ले रही थीं। पुलिस की नौकरी में सलेक्शन होने से पहले और उसके बाद भी कई रिक्रूटों ने बेहतर के लिए अपने प्रयास जारी रखे थे। कई रिक्रूटों ने पहले से नौकरी से जुड़ी कई परीक्षाओं में हिस्सा लिया था। उसके परिणाम का इंतजार कर रही थीं तथी पुलिस सेवा में नियुक्ति हो गई और ट्रेनिंग शुरू हो गई। जब पहले दी हुई परिक्षाओं के परिणाम निकले और महिला रिक्रूटों को अपने सलेक्शन की गुड न्यूज मिली तो उनमें से कई ने इसे बेहतर विकल्प मानते हुए ट्रेनिंग के बीच ही पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दूसरी नौकरी का चयन कर लिया। ऐसी कई रिक्रूटों का चयन स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग सहित राज्य और केंद्रीय सेवाओं में हुआ है।

क्या बोले अधिकारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की स्थिति नई नहीं है। कई बार प्रशिक्षु नियुक्ति के बाद अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित हो जाते हैं और वहां ज्वाइन कर लेते हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रशिक्षण विभाग ने ऐसी सभी महिला रिक्रूटों के आवेदन मुख्यालय को भेज दिए हैं। औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

