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VIDEO: रेलिंग से टकराकर 10 फीट ऊपर उठा ट्रेलर का पिछला हिस्सा, बाल-बाल बची नीचे से गुजरी बोलेरो

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, चित्रकूट
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चित्रकूट में रेलिंग से टकराकर एक ट्रेलर फुटबाल की तरह ऊपर उठ गया। इसी दौरान एक बोलेरो सड़क से गुजर रही जो बाल-बाल बच गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

Chitrakoot News: उत्तर प्रदेश चित्रकूट में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। वाल्मीकि नदी के रपटे की रेलिंग में टकराते ही तेज रफ्तार ट्रेलर का पिछला हिस्सा जिस तरह से फुटबाल की तरह ऊपर को उछला और उसी वक्त सामने से आ रही बोलेरो उसके नीचे से गुजरी, यह देखकर शायद हर शख्स की रुह कांप जाएगी। बोलेरो सवारों की तो एकबारगी धड़कनें ही जैसी बंद हो गई थी। सुरक्षित बचने के साथ बोलेरो सवार यही कहते रहे कि उनको तो भगवान ने ही बचा लिया।

यह हादसा रैपुरा थाना क्षेत्र स्थित लालापुर के समीप वाल्मीकि नदी के रपटे में शनिवार की शाम हुआ। इस हादसे की तस्वीर समीप में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सोशल मीडिया में हादसे का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि ऐसे किसी वायरल वीडियो की आपका अपना समाचार पत्र हिन्दुस्तान पुष्टि नहीं करता है। बताते हैं कि झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे में प्रयागराज की तरफ से तेज रफ्तार ट्रेलर आ रहा था। उसी दौरान कर्वी की तरफ से जा रही बोलेरो ट्रेलर को क्रास करने वाली थी। अचानक ट्रेलर का अगला हिस्सा नदी के रपटे में बनी रेलिंग से टकराया।

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इसके साथ ही जोरदार झटका लगा और ट्रेलर का पिछला हिस्सा करीब 10 फीट ऊपर फुटबाल की तरफ उठ गया। इसी बीच क्रास कर रही बोलेरो ऊपर उठे टे्रलर के पिछले हिस्से के नीचे से गुजर गई। गनीमत रही कि ट्रेलर का पिछला हिस्सा बोलेरो के ऊपर नहीं आया। ऐसा होने से बड़ा हादसा हो सकता था। बोलेरो के गुजरने के साथ ही पल भर में ट्रेलर का पिछला हिस्सा हाईवे में रख गया। इसके साथ ही ट्रेलर के इंजन के पीछे वाला एक टायर भी फट गया। वाल्मीकि नदी में नहा रहे लोग पूरा दृश्य देखकर दंग रह गए। बोलेरो सवारों ने तत्काल किनारे अपना वाहन रोका। कुछ ही देर में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पाकर थाना पुलिस भी पहुंच गई।

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हाईवे में ट्रेलर के खड़े होने से लगा रहा जाम

ट्रेलर के टकराने से रपटे की रेलिंग टूट गई। इसके साथ ही पूरा ट्रेलर हाईवे में तिरछा खड़े हो जाने से आवागमन प्रभावित हो गया। दोनो तरफ से वाहनों की लंबी लाइन लग गई। हादसा लोगों की जुबानों पर चर्चा का विषय बना रहा। लोग यही कहते रहे कि बोलेरो सवारों को तो भगवान ने ही बचा लिया। जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने किसी तरह ट्रेलर को हाईवे से हटवाया। इसके बाद देर शाम आवागमन चालू हो सका।

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बोले जिम्मेदार

एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया, अनियंत्रित ट्रेलर वाल्मीकि नदी के रपटे की रेलिंग से टकराया था। अचानक ट्रेलर को पिछला हिस्सा ऊपर को उठ गया। इसी दौरान सामने से आ रही बोलेरो गुजर रही थी। बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है। जानकारी पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके में पहुंची थी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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