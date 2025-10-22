असली अंधेरा अखिलेश यादव की सोच में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का हमला

संक्षेप: सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के दीपोत्सव को लेकर दिये गए बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि असली अंधेरा अखिलेश यादव की सोच में है।

मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के दीपोत्सव को लेकर दिये गए बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सपा दीपोत्सव की रोशनी में अंधेरा ढूंढने का प्रयास करती है। यह बात मंगलवार को उन्होंने लोनिवि गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश यादव के दीपोत्सव के नाम पर फिजूलखर्ची के बयान के जवाब में कहा कि असली अंधेरा अखिलेश यादव की सोच में है।

वहीं आजम खान के दिये गए बयान ‘जो लोग दीये जला सकते हैं वह कुछ भी जला सकते हैं’ पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने बयानों की घोर निंदा करते हुए कहा कि इस तरह के बयान बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने वाले हैं। दीप जलाना प्रेम का प्रतीक है। ऐसे बयान देने वालों को प्रदेश की जनता राजनीतिक रूप से अंधकार में धकेल देगी। यह जनता ने तय भी कर लिया है। उनकी सोच सनातन विरोधी है।