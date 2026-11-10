यूपी में 6 लाख से अधिक व्यापारियों के नाम RC जारी, ढाई खरब रुपए बकाया; वसूली बड़ी चुनौती

यूपी के छह लाख से अधिक व्यापारियों के नाम राज्य कर विभाग ने आरसी जारी कर दी है। इन पर करीब ढाई खरब रुपये का टैक्स बकाया है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के विभिन्न जोन में लाखों व्यापारियों पर वैट का बकाया लंबित है। बकायेदारों की संख्या के मामले में गोरखपुर जोन सबसे आगे है।

मेरठ, सलीम अहमद। उत्तर प्रदेश में वैट के पुराने बकाये की वसूली राज्य कर विभाग के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। सूबे में छह लाख 13 हजार 682 व्यापारियों को बकाया वसूली के लिए आरसी जारी की जा चुकी हैं। इन व्यापारियों पर करीब ढाई खरब रुपये बतौर टैक्स बकाया है। अब सरकार ने पुराने बकायेदार व्यापारियों को राहत देने के लिए ब्याज-अर्थदंड माफी योजना-2026 लागू की है। इसके तहत मूल धनराशि एकमुश्त बकाया जमा करने पर व्यापारियों को ब्याज और अर्थदंड में माफी का लाभ मिल सकेगा।

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश के विभिन्न जोन में लाखों व्यापारियों पर वैट का बकाया लंबित है। बकायेदारों की संख्या के मामले में गोरखपुर जोन सबसे आगे है। गौतमबुद्धनगर जोन दूसरे औेर लखनऊ-प्रथम जोन तीसरे स्थान पर है। वहीं, झांसी जोन में सबसे कम बकायेदार व्यापारी हैं। विभाग को उम्मीद है कि ब्याज और अर्थदंड में राहत मिलने से व्यापारी पुराने बकाये का भुगतान करने के लिए आगे आएंगे।

वैट के बाद लागू हुआ जीएसटी यूपी में 1 जनवरी 2008 से 30 जून 2017 तक वैट व्यवस्था रही। इससे पहले उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1948 के तहत कर वसूली होती थी। इसके बाद एक जुलाई 2017 से देशभर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू हो गई। जीएसटी लागू होने के बाद वैट व्यवस्था समाप्त हो गई, लेकिन पुरानी व्यवस्था के दौरान बने कर बकाये की वसूली का मामला अब भी लंबित है।

क्या बोले अधिकारी एसआईबी राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त ग्रेड 2 सुशील कुमार सिंह ने बताया कि ब्याज-अर्थदंड योजना-2026 के जरिए सरकार पुराने बकायेदारों को राहत देने के साथ राजस्व वसूली बढ़ाना चाहती है। योजना में एकमुश्त बकाया जमा करने पर ब्याज और अर्थदंड माफ होगा। व्यापारियों को पुराने कर विवादों और बकाये से राहत मिलेगी।

वहीं राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त ग्रेड-1 हरिराम चौरसिया ने बताया कि वैट और इससे पहले के बकाया को व्यापारी एकमुश्त जमा कर ब्याज-अर्थदंड माफी योजना-2026 में पंजीकरण कराकर लाभ ले सकते हैं। योजना के प्रचार-प्रचार के साथ व्यापारियों के साथ संवाद कर रहे है। बकाया पुराना टैक्स एकमुश्त अदा करके व्यापारी योजना का लाभ उठाएं।

जोनवार बकाएदार व्यापारियों को जारी की आरसी गोरखपुर जोन : 68762 व्यापारी

गौतमबुद्धनगर जोन : 57830 व्यापारी

लखनऊ-प्रथम जोन : 45268 व्यापारी

मेरठ-सहारनपुर मंडल में बकाएदार -मेरठ जोन: 31522 व्यापारी

-सहारनपुर जोन : 36374 व्यापारी

-गाजियाबाद प्रथम जोन : 34067 व्यापारी

-गाजियाबाद द्वितीय जोन : 35621 व्यापारी

-सबसे कम बकाएदार-झांसी जोन : 8011 व्यापारी

मेरठ जोन की स्थिति -एक लाख तक के बकाएदार : 21785

-एक लाख से दस लाख तक के बकाएदार : 9500

-दस लाख से एक करोड़ तक के बकाएदार : 791

-एक करोड़ से पांच करोड़ तक के बकाएदार : 43