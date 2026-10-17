अब रविता कैदी नंबर-399, अमरदीप कैदी नंबर- 400; मेरठ सांप कांड में सजा के बाद नई पहचान मिली

मेरठ सांप कांड में कोर्ट ने रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई। जेल में रविता को कैदी नंबर 399 और अमरदीप को 400 दिया गया। दोनों को अलग-अलग बैरकों में रखा गया है। उन्होंने परिजनों से मिलने की इच्छा जताई है। मामले के बाद अन्य आरोपियों में भी खौफ है।

मेरठ, प्रमुख संवाददाता: सांप कांड में रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को कोर्ट ने शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई। जिसके बाद देर शाम कोर्ट से आदेश जिला कारागार पहुंच गया। इसके बाद जेल प्रशासन ने बाकी प्रक्रिया शुरू कराई। रात को ही रविता को कैदी नंबर 399 दिया गया और अमरदीप को कैदी नंबर 400 घोषित किया गया। रविता को बैरक नंबर 12-ए में रखा गया है, जबकि अमरदीप बैरक नंबर 1-ए में रहेगा। दोनों की जेल प्रशासन ने निगरानी भी बढ़ा दी है। फिलहाल रविता और अमरदीप ने जेल प्रशासन से परिजनों से मिलने की इच्छा जताई है। रविता ने बच्चों और अपने पिता से मिलने की बात कही है। वहीं, अमरदीप ने भी परिजनों से संपर्क करने के लिए कहा है। वहीं, दूसरी ओर पति-पत्नी के रिश्तों में अवैध संबंधों के चलते हत्या करने वाले प्रकरण के आरोपियों में खौफ का माहौल बना हुआ है।

समाज को झकझोर देने वाला कृत्य कोर्ट ने कहा कि यह समाज को झकझोर देने वाला कृत्य है। हिन्दू धर्मशास्त्रों में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, जिसका अर्थ है पति के शरीर का आधा अंग। पत्नी को धर्मपत्नी इसलिए कहा जाता है कि वह पति के धर्म, कर्म, सुख-दुःख की सहभागी होती है। हमारे वेदों, पुराणों में कहा गया है- ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।’ परन्तु इस कलयुगी प्रकरण में अभियुक्ता रविता ने सावित्री के आदशों को तार-तार कर दिया। जिस पति को परमेश्वर मानकर पत्नी द्वारा उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखे जाते हैं, करवाचौथ की पूजा की जाती है उसी पति का गला घोंटकर पत्नी ने अपने हाथों से सुहाग को उजाड़ दिया। जिस पति ने उस पर विश्वास करके उसे अपने घर की लक्ष्मी बनाया, अपने तीन बच्चों की मां बनाया, अपने जीवन की बागडोर सौंपी उसी पति की गर्दन को पत्नी ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर घोंट दिया। यह दृश्य अत्यंत हृदयविदारक है।

अमित ने अमरदीप पर भाई जैसा विश्वास किया...लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त अमरदीप का मृतक अमित के घर में आता-जाता था और उसके साथ टाईल्स लगाने का काम करता था। मृतक ने अमरदीप को भाई जैसा विश्वास दिया था, परन्तु उसने उसी विश्वास का गला घोंटा है। अपराध की जघन्यता, उसकी योजना, क्रूरता और भारतीय समाज पर पड़ने वाले उसके दुष्प्रभाव को देखते हुए अभियुक्तगण उदारता का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। इस तरह के अपराधों से रिश्तों पर भरोसा नहीं रहता है, इसलिए कठोर से कठोर दंड की जरूरत है।

आरोपियों ने वैवाहिक जीवन की नींव को हिलाया कोर्ट ने कहा कि मृतक अमित कश्यप की हत्या की परिस्थितियों एवं प्रकृति ने भारतीय समाज में वैवाहिक जीवन की नींव को हिला दिया। भारतीय समाज में पति-पत्नी का रिश्ता केवल एक दांपत्य बंधन नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग, समर्पण और सात जन्मों के अटूट पवित्र संस्कार पर आधारित माना जाता है। हिन्दू शास्त्रों में धर्मपत्नी को अर्धांगिनी की संज्ञा दी गई है। पति-पत्नी एक-दूसरे के जीवन के रक्षक माने जाते हैं।