1500 करोड़ के महाठग से दीपिका-जैकलीन-डीनो मॉरिया के रिश्ते, सोनू सूद संग सभी को नोटिस भेजेगी यूपी पुलिस

यूपी के महाठग रवींद्रनाथ सोनी से न सिर्फ सोनू सूद बल्कि दीपिका पादुकोण, जैकलिन फर्नांडीज, विवेक ओबरॉय और डीनो मॉरिया जैसी फिल्मी हस्तियों के भी रिश्तों की जानकारी प्रकाश में आई है। महाठग ने दुबई में जो फुटबॉल मैच कराया था उसमें ये भी गए थे। मामले की जांच कर रही एसआईआईटी अब इन सभी सिने स्टार को भी नोटिस भेजेगी। इसकी तैयारी कर ली गई है।

एसआईटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वर्ष 2023 में दुबई में फुटबॉल मैच का आयोजन ब्लूचिप और उसकी सहयोगी कंपनियों की ओर से किया गया था। यह कंपनी रवीन्द्र नाथ सोनी की ही है। इसी आयोजन में सिने स्टार गए थे।

अब नोटिस के जरिए इन फिल्मी हस्तियों से जवाब मांगा जाएगा कि उनके किस तरह के रिश्ते महाठग से थे। व्यापारिक, निजी या सिर्फ प्रमोशन के लिए प्रोफेशनल संबंध थे? एसआईटी को मिली जानकारी के मुताबिक इन फिल्म स्टार्स को वीआईपी यात्रा के साथ शॉपिंग कराई गईऔर महंगे होटलों में ठहराया गया था।

ईडी को जांच जल्द भेजने की तैयारी ठगी के इस मामले को जल्द ही ईडी को भेजने की तैयारी है। इसकी भी एसआईटी ने तैयारी शुरू कर दी है। पूरे दस्तावेज जुटाने के साथ साक्ष्यों को लगाया जा रहा है। इसमें फिल्म अभिनेता, अभिनेत्रियों और क्रिकेटरों की भूमिका भी उल्लेख किया जा रहा है।

अभी तक 1500 करोड़ की ठगी प्रकाश में कमिश्नरेट पुलिस की एसआईटी दुबई, शारजाह, ओमान, फ्रांस, जापान समेत कई देशों के 700 से अXधिक लोगों से लगभग 1500 करोड़ की ठगी के मामले की जांच कर रही है। मुख्य आरोपी दिल्ली के मालवीयनगर निवासी रवींद्रनाथ सोनी को कोतवाली क्षेत्र में 42.29 लाख रुपये की ठगी के मामले में देहरादून से गिरफ्तार किया गया था। उसकी जांच और रिमांड में लेकर हुई पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारी मिलीं।

ब्लूचिप कंपनी के साथ 12 अन्य कंपनियों का पता चला, जिसने हर महीने ढाई से तीन प्रतिशत ब्याज का झांसा देकर लोगों से रुपये, दिरहम, रियाल, डॉलर समेत अन्य राXशियों में निवेश कराया। दुबई के एक मॉल में तीन मंजिला कार्यालय खोला गया Xथा। यहां कई देशों का 100 से अXधिक स्टाफ कार्यरत था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लोगों को निवेश के लिए आकXर्षित करने के लिए कई प्रमोशनल कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सोनू सूद की फिल्म को ब्लूचिप ने किया प्रमोट एसआईटी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ब्लू चिप कंपनी ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद की फिल्म ‘पृथ्वीराज’ और दक्षिण भारत की फिल्म ‘विक्रम’ को भी प्रमोट किया था। दोनों फिल्मों की कई जगह पर ब्रांडिंग के साथ ही बड़े-बड़े पोस्टर भी लगवाए थे। प्रमोशन को दुबई के साथ भारत में भी ब्रांडिंग की गई थी। खास बात यह रही कि सोनू सूद को लगातार ब्लूचिप कंपनी ने प्रमोट किया है।

वहीं, अब सोनू सूद को तीसरी बार नोटिस भेजने की तैयारी है। उनके जवाब से जांच टीम संतुष्ट नहीं है। सोनू ने कहा था कि सिर्फ दो बार प्रमोशन के लिए रवींद्र नाथ की कंपनी कार्यक्रम में गया जबकि उनकी फिल्म को भी ब्लूचिप द्वारा प्रमोट करने की जानकारी से यह साफ हो गया है कि कोई न कोई बात छिपाई गई है।