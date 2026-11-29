विदेश भागा 50 हजार का इनामी रवि राठी को लाया जाएगा भारत, इंटरपोल की मदद लेगी पुलिस
रोहतक हत्याकांड में दुबई के रास्ते अमेरिका भागे 50 हजार के इनामी रवि राठी को भारत लाने की कार्रवाई तेजी हो गई है। पुलिस ने रवि को भारत लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी।
बागपत, हिन्दुस्तान संवाद। बागपत के गांगनौली गांव का रहने वाला 50 हजार का इनामी रवि राठी पुलिस से बचने के लिए विदेश में छिपा है। उसे भारत लाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। रवि को भारत लाने के लिए पुलिस इंटरपोल, सीबीआई और आईबी की मदद लेगी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाया और दुबई के रास्ते विदेश चला गया। जांच में उसकी लोकेशन अमेरिका के जॉर्जिया में मिली है।
रोहतक में नेशनल हाईवे-9 पर खरावड़ गांव के पास मिलन ढाबे पर बुधवार रात करीब एक बजे पांच हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मिलन ढाबे पर खाना खा रहे युवकों को निशाना बनाया। करीब 30 राउंड गोलियां चलने की बात सामने आई। वारदात में झज्जर जिले के डीघल गांव निवासी रिंकू, विनीत और यश तथा बेरी निवासी हिमांशु की मौत हो गई। बताया गया कि हमलावरों का मुख्य निशाना गैंगस्टर सन्नी रिटोलिया था जो हमले के दौरान बच निकला। पुलिस की शुरुआती जांच में इसे हिमांशु भाऊ और सन्नी रिटोलिया से जुड़े गैंग की रंजिश का परिणाम माना जा रहा है।
फिर चर्चा में आया 50 हजार का इनामी रवि राठी
चार युवकों की हत्या के बाद से बागपत के गांगनौली गांव निवासी 50 हजार का इनामी रवि राठी एक बार फिर चर्चा में आ गया। पुलिस जांच में रवि राठी के जॉर्जिया में होने और हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े होने की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि हिमांशु भाऊ को अमेरिका में हिरासत में लेने के बाद रवि राठी विदेश में रहकर गैंग का नेटवर्क संभाल रहा है। रोहतक में हुई वारदात के बाद सोशल मीडिया पर गैंग से जुड़ी एक पोस्ट में भी रवि राठी का नाम सामने आया। वहीं, बागपत पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज करते हुए इनाम बढ़ाने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी है। उसे विदेश से भारत लाने के लिए इंटरपोल, सीबीआई और आईबी की मदद लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
रोहित बजरंग और सोनू दीघल की हत्या का बदला लेने का दावा
रोहतक में हुए हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर रोहित बजरंग के नाम से संचालित एक इंस्टाग्राम एकाउंट से पोस्ट सामने आई। इसमें मिलन ढाबे पर हुई हत्याओं की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग की ओर से लेने का दावा किया गया। पोस्ट में रोहित बजरंग और सोनू दीघल की हत्या का बदला लेने की बात कही गई। पोस्ट में रवि राठी का नाम भी सामने आया। पुलिस इस पोस्ट और गैंग के नेटवर्क की जांच कर रही है।
हरियाणा पुलिस ने गांगनौली पहुंचकर जांच की थी
रोहतक हत्याकांड के बाद हरियाणा पुलिस टीम गांगनौली गांव पहुंची। टीम ने रवि राठी के घर और परिजनों से जानकारी जुटाई। दोघट थाने में भी उसके आपराधिक रिकॉर्ड और गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली। हरियाणा पुलिस उसके संभावित सहयोगियों और संपर्कों के बारे में भी छानबीन कर रही है। बागपत पुलिस भी हरियाणा पुलिस के लगातार संपर्क में है। दोनों राज्यों की पुलिस आपसी समन्वय बनाकर गैंग के नेटवर्क और आरोपियों की तलाश में जुटी है।
फर्जी पासपोर्ट बनवा दुबई के रास्ते पहुंचा जॉर्जिया
पुलिस के अनुसार, रवि राठी ने फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाया था। इसके बाद वह दुबई पहुंचा और वहां से जॉर्जिया चला गया। उसकी मौजूदा लोकेशन जॉर्जिया में मिली है। पुलिस का दावा है कि वह विदेश में रहकर गैंग के संपर्क में है।
इनाम बढ़ाने के लिए भेजी रिपोर्ट
रवि राठी पर वर्तमान में 50 हजार का इनाम घोषित है। उसके खिलाफ बागपत के दोघट और बड़ौत थानों में हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है।
इंटरपोल, सीबीआई और आईबी की मदद से होगी कार्रवाई
रवि राठी को विदेश से भारत लाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के माध्यम से इंटरपोल, सीबीआई और आईबी को डोजियर भेजा जा रहा है। इंटरपोल के माध्यम से उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी है। उसके पासपोर्ट, वीजा, विदेश यात्रा और विदेश में मौजूद सहयोगियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से उसकी गिरफ्तारी और भारत वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहती है।
तीन टीमें कर रहीं निगरानी, रिश्तेदारों पर भी नजर
रवि राठी की गिरफ्तारी के लिए बागपत पुलिस की सोशल मीडिया, स्वाट और संबंधित थाने की तीन टीमें सक्रिय हैं। ये टीमें उसके गांव, ससुराल, रिश्तेदारों के ठिकानों और अन्य संभावित स्थानों पर जानकारी जुटा रही हैं। उसके संपर्क में रहने वाले लोगों और विदेश में मौजूद सहयोगियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचनाओं के आधार पर उसके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।