रोहतक हत्याकांड में दुबई के रास्ते अमेरिका भागे 50 हजार के इनामी रवि राठी को भारत लाने की कार्रवाई तेजी हो गई है। पुलिस ने रवि को भारत लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी।

बागपत, हिन्दुस्तान संवाद। बागपत के गांगनौली गांव का रहने वाला 50 हजार का इनामी रवि राठी पुलिस से बचने के लिए विदेश में छिपा है। उसे भारत लाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। रवि को भारत लाने के लिए पुलिस इंटरपोल, सीबीआई और आईबी की मदद लेगी। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाया और दुबई के रास्ते विदेश चला गया। जांच में उसकी लोकेशन अमेरिका के जॉर्जिया में मिली है।

रोहतक में नेशनल हाईवे-9 पर खरावड़ गांव के पास मिलन ढाबे पर बुधवार रात करीब एक बजे पांच हथियारबंद बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मिलन ढाबे पर खाना खा रहे युवकों को निशाना बनाया। करीब 30 राउंड गोलियां चलने की बात सामने आई। वारदात में झज्जर जिले के डीघल गांव निवासी रिंकू, विनीत और यश तथा बेरी निवासी हिमांशु की मौत हो गई। बताया गया कि हमलावरों का मुख्य निशाना गैंगस्टर सन्नी रिटोलिया था जो हमले के दौरान बच निकला। पुलिस की शुरुआती जांच में इसे हिमांशु भाऊ और सन्नी रिटोलिया से जुड़े गैंग की रंजिश का परिणाम माना जा रहा है।

फिर चर्चा में आया 50 हजार का इनामी रवि राठी चार युवकों की हत्या के बाद से बागपत के गांगनौली गांव निवासी 50 हजार का इनामी रवि राठी एक बार फिर चर्चा में आ गया। पुलिस जांच में रवि राठी के जॉर्जिया में होने और हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े होने की जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि हिमांशु भाऊ को अमेरिका में हिरासत में लेने के बाद रवि राठी विदेश में रहकर गैंग का नेटवर्क संभाल रहा है। रोहतक में हुई वारदात के बाद सोशल मीडिया पर गैंग से जुड़ी एक पोस्ट में भी रवि राठी का नाम सामने आया। वहीं, बागपत पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज करते हुए इनाम बढ़ाने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी है। उसे विदेश से भारत लाने के लिए इंटरपोल, सीबीआई और आईबी की मदद लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

रोहित बजरंग और सोनू दीघल की हत्या का बदला लेने का दावा रोहतक में हुए हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर रोहित बजरंग के नाम से संचालित एक इंस्टाग्राम एकाउंट से पोस्ट सामने आई। इसमें मिलन ढाबे पर हुई हत्याओं की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग की ओर से लेने का दावा किया गया। पोस्ट में रोहित बजरंग और सोनू दीघल की हत्या का बदला लेने की बात कही गई। पोस्ट में रवि राठी का नाम भी सामने आया। पुलिस इस पोस्ट और गैंग के नेटवर्क की जांच कर रही है।

हरियाणा पुलिस ने गांगनौली पहुंचकर जांच की थी रोहतक हत्याकांड के बाद हरियाणा पुलिस टीम गांगनौली गांव पहुंची। टीम ने रवि राठी के घर और परिजनों से जानकारी जुटाई। दोघट थाने में भी उसके आपराधिक रिकॉर्ड और गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली। हरियाणा पुलिस उसके संभावित सहयोगियों और संपर्कों के बारे में भी छानबीन कर रही है। बागपत पुलिस भी हरियाणा पुलिस के लगातार संपर्क में है। दोनों राज्यों की पुलिस आपसी समन्वय बनाकर गैंग के नेटवर्क और आरोपियों की तलाश में जुटी है।

फर्जी पासपोर्ट बनवा दुबई के रास्ते पहुंचा जॉर्जिया पुलिस के अनुसार, रवि राठी ने फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाया था। इसके बाद वह दुबई पहुंचा और वहां से जॉर्जिया चला गया। उसकी मौजूदा लोकेशन जॉर्जिया में मिली है। पुलिस का दावा है कि वह विदेश में रहकर गैंग के संपर्क में है।

इनाम बढ़ाने के लिए भेजी रिपोर्ट रवि राठी पर वर्तमान में 50 हजार का इनाम घोषित है। उसके खिलाफ बागपत के दोघट और बड़ौत थानों में हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है।

इंटरपोल, सीबीआई और आईबी की मदद से होगी कार्रवाई रवि राठी को विदेश से भारत लाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के माध्यम से इंटरपोल, सीबीआई और आईबी को डोजियर भेजा जा रहा है। इंटरपोल के माध्यम से उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी है। उसके पासपोर्ट, वीजा, विदेश यात्रा और विदेश में मौजूद सहयोगियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से उसकी गिरफ्तारी और भारत वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहती है।