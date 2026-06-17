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राम विरोधी शुभचिंतक न बनें, जिसने भी पाप किया है उसे कड़ी सजा मिलेगी; रवि किशन का सपा पर तंज

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बलिया
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भाजपा सांसद रवि किशन ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे अनियमिताओं को लेकर सपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है किकि राम विरोध शुभचिंतक न बने। जिसने भी पाप किया है, उसे सजा मिलेगी।

राम विरोधी शुभचिंतक न बनें, जिसने भी पाप किया है उसे कड़ी सजा मिलेगी; रवि किशन का सपा पर तंज

Ram Mandir Ayodhya: भारतीय जनता पार्टी से सांसद और अभिनेता रवि किशन ने अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम के चढ़ावे में कथित अनियमिताओं पर अपना पक्षा रखा है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राम विरोध शुभचिंतक न बने। जिसने भी पाप किया है, उसे सजा मिलेगी।

भाजपा सांसद रवि किशन ने मंगलवार को बलिया जिले के नगरा पहुंचे। यहां एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम को चढ़ाए गए चढ़ावे में कथित अनियमितताओं पर जब पूछा गया तो भाजपा सांसद ने कहा, 'जिसने भी पाप किया है उसे कड़ी सज़ा मिलेगी। विपक्षियों, समाजवादी पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये राम विरोधी रहे हैं, राम मंदिर के विरोध में रहे हैं, आज ये लोग शुभचिंतक न बने। मोदी योगी की सरकार है, जिसने भी पाप किया है उसे सज़ा मिलेगी।'

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कॉरिडोर के नाम पर घपले-घोटाले: अखिलेश

इससे पहले अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि भाजपा सरकार के बनाए हर कॉरिडोर और चौड़ीकरण की योजना के पीछे घपले-घोटाले की बहुसदस्यीय न्यायिक जांच हो। इसमें संलिप्त न कोई ट्रस्टी बक्शा जाए, न किसी कमेटी का सदस्य और न ही प्रशासनिक व विकास प्राधिकरण का अधिकारी। इतने बड़े घोटाले इन सबकी मिलीभगत से ही होते हैं।

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चढ़ावे से बात चंदे तक पहुंची

उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि आगे-आगे देखिए होता है क्या? चढ़ावे से बात चंदे तक पहुंची और चंदे से जमीन तक और जमीन से अति बहुमूल्य अरबों रुपये की श्रीराम शिलाओं के गायब होने तक। भाजपाइयों के अनरजिस्टर्ड-अंडरग्राउंड संगी-साथियों की केवाईसी करवाई जाए। पिछले कुछ सालों में इन कामों से जो भी जुड़ा रहा है और जिन पदाधिकारियों और अधिकारियों ने मुख्य-मुख्य भूमिका निभाई है, उनकी गैरकानूनी तरीके से कमाई गई काली संपत्ति व अकूत धन-संपदा की भी जांच हो।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। हर विभाग और हर कार्य में भ्रष्टाचार है। उत्तर प्रदेश में बजट की लूट तो हो ही रही है। अब तो अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा की भी लूट हो गई है। घपला और घोटाला भाजपा सरकार की पहचान बन चुके हैं। भाजपा राजनीतिक दल नहीं गैंग है। भाजपाई गैंग बनाकर संगठित तरीके से घपला कर रहे हैं। भाजपा धर्म को धोखा देती है। घोर अंधेर राज चल रहा है।

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सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा का काम झूठ बोलना जनता से फरेब करना है भाजपा विश्वासघात करती है। भाजपा लोकतंत्र को खत्म कर रही है, बेईमानी करके सत्ता पर कब्जा बनाए रखना चाहती हैं। जनता भाजपा के धोखे, विश्वासघात और बेईमानी को समझ चुकी है। प्रदेश की जनता 2027 में भाजपा के हमेशा के लिए सत्ता से हटा देगी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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