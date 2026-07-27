रवि किशन का नया गेटअप देख चौंक जाएंगे, शुरू हुई बड़ी तैयारी; अयोध्या से जारी हुई ये लिस्ट

Ravikishan's New Role : भाजपा सांसद रविकिशन इस बार अयोध्या की रामलीला में भगवान राम की भूमिका निभाएंगे। इसके पहले वह केवट, भरत और भगवान परशुराम की भूमिका निभा चुके हैं। रामलीला के आयोजकों ने इस वर्ष होने वाली रामलीला की तैयारियां शुरू करने के साथ ही कलाकारों की लिस्ट जारी कर दी है।

Ravi kishan's New Role : अभिनेता और नेता रवि किशन बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वह गोरखपुर से भाजपा के सांसद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाने वाले रवि किशन अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। सियासत में सक्रियता के साथ-साथ अभिनय की दुनिया में भी वह लगातार ऐक्टिव हैं और बहुत जल्द एक ऐसी भूमिका में नजर आने वाले हैं कि जिसे लेकर वह खुद बहुत उत्साहित हैं। लोग भी उनका नया गेटअप देखकर चौंक जाएंगे। अयोध्या में होने वाली रामलीला में इस बार वह भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे। रामलीला के आयोजकों ने इस वर्ष होने वाली रामलीला की तैयारियां शुरू करने के साथ ही कलाकारों की सूची की घोषणा कर दी है। रवि किशन पहली बार प्रभु श्रीराम की भूमिका निभाते दिखेंगे। इससे पहले वह अयोध्या की रामलीला में केवट, भगवान परशुराम और भरत की भूमिकाएं निभा चुके हैं।

अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक (बॉबी मलिक) और महासचिव शुभम मलिक ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इस साल रामलीला का पहला चरण 10 से 20 अक्टूबर तक नई दिल्ली के मावलंकर हॉल, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, रफी मार्ग में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 15 से 25 जनवरी तक प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य रामलीला का मंचन होगा। आयोजकों ने बताया कि पिछले सालों में बारिश और तेज हवाओं के कारण मंच और सेट को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इसी अनुभव को देखते हुए इस बार आयोजन की तिथियों में बदलाव किया गया है, ताकि रामलीला का मंचन भव्य और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा सके।

विंदू दारा सिंह निभााएंगे भगवान शिव की भूमिका, अरुण बक्शी बनेंगे रावण इस साल की रामलीला में विंदू दारा सिंह भगवान शिव की भूमिका निभाएंगे, जबकि अरुण बक्शी रावण के किरदार में नजर आएंगे। वरिष्ठ अभिनेता राकेश बेदी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं अवतार गिल नारद मुनि और रज़ा मुराद राजा जनक एवं अहिरावण की भूमिका में अभिनय करेंगे अयोध्या की रामलीला के फाउंडर अध्यक्ष सुभाष मलिक (बॉबी) ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य देश-विदेश के रामभक्तों तक भगवान श्रीराम की लीला को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जो श्रद्धालु आयोजन स्थल तक नहीं पहुंच सकते, वे घर बैठे संपूर्ण रामलीला का आनंद ले सकें, इसी सोच के साथ रामलीला का प्रसारण और आयोजन किया जाता है।