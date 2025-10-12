Hindustan Hindi News
रवि किशन ने फिल्मफेयर अवार्ड मिलने के बाद की पत्नी की तारीफ, इन्हें दिया कामयाबी का क्रेडिट

रवि किशन को हाल ही में ‘सांसद रत्न पुरस्कार’से भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान संसद में उत्कृष्ट कार्य और लोकहित में निरंतर सक्रियता के लिए दिया जाता है। सांसद ने कहा कि आपने कला और जनसेवा दोनों क्षेत्रों में जो ऊंचाई हासिल की है, वह गोरखपुर और पूरे देश में लोगों के स्नेह का नतीजा है।

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुरSun, 12 Oct 2025 01:30 PM
भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला को शनिवार को गुजरात में आयोजित प्रतिष्ठित फिल्मफेयर अवार्ड समारोह में ‘लापता लेडीज’ में शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान दिया गया। अवार्ड मिलने के दौरान भावुक हुए रवि किशन के आंसू भी छलके। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को थैंक यू कहा। साथ ही कामयाबी का क्रेडिट भी दिया। सांसद ने अवार्ड ग्रहण करते हुए कहा कि महादेव की कृपा, सभी लोगों के स्नेह, परिवार और विशेष रूप से पत्नी के सहयोग से यह सफलता मिली है। यह सम्मान मेरे दर्शकों, मेरे संसदीय क्षेत्र और मेरे देश को समर्पित है।

गुजरात में आयोजित फिल्मफेयर अवार्ड समारोह में देशभर के नामचीन कलाकार, निर्देशक और निर्माता मौजूद रहे। ‘लापता लेडीज’ को दर्शकों और समीक्षकों दोनों से भरपूर सराहना मिली। फिल्मों के साथ ही राजनीति में भी रवि किशन काफी सक्रिय है। संसद में समोसा प्रकरण और जीएसटी पर बयान को लेकर रवि किशन पिछले दिनों सुर्खियों में रहे थे।

जनसेवा के क्षेत्र में भी रवि किशन शुक्ला की उपलब्धियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में उन्हें ‘सांसद रत्न पुरस्कार’से भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान संसद में उत्कृष्ट कार्य और लोकहित में निरंतर सक्रियता के लिए दिया जाता है। सांसद ने कहा कि आपने कला और जनसेवा दोनों क्षेत्रों में जो ऊंचाई हासिल की है, वह गोरखपुर और पूरे देश में लोगों के स्नेह का नतीजा है।

33 सालों से इंतजार था

फिल्मफेयर में अवार्ड मिलना रवि किशन के लिए कितना खास इसका अंदाजा सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर उनके द्वारा की गई एक पोस्ट से भी मिलता है। इस पोस्ट में रवि किशन ने लिखा- ‘33 साल बाद फ़िल्मफ़ेयर अवार्ड जीत गया ,,,(best actor in supporting role)आप लोगो का महादेव मेरे परिवार मेरी पत्नी का साथ आशीर्वाद मिला।’

