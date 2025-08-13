सपा के पोस्टर पर BJP सांसद रवि किशन, लिखा- जल जमाव पर ध्यान दिया होता तो जिंदा होती बच्ची

गोरखपुर में सपा ने एक पोस्टर लगाया है। जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल इस पोस्टर पर भाजपा सांसद रवि किशन के हाथ समोसा है और नीचे लिखा है कि अगर जल जमाव पर ध्यान दिए होते तो आठ साल की बच्ची जिंदा होती।

गोरखपुर में खुले नाले में गिरने से आठ साल की बच्ची की मौत के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक पोस्टर के जरिए भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ला पर निशाना साधा है। जिस पर लिखा है कि अगर जल जमाव पर ध्यान दिया होता तो आठ साल की बच्ची आज जिंदा होती। रवि किशन ने सपा पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी दल को गरीबों की समझ नहीं है। उधर, इस पोस्टर के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है।

गोरखपुर के आंबेडकर चौक पर सपा के एक नेता द्वारा पोस्टर लगाया गया है। जिसमें भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन समोसा पकड़े हुए दिख रहे हैं। इस पोस्टर ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है और बुधवार सुबह से ही यह सोशल मीडिया पर यह तेजी से साझा किया जा रहा है। इस पोस्टर में एक तरफ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के ज़िला अध्यक्ष अविनाश तिवारी और दूसरी तरफ रवि किशन की तस्वीरें हैं। सांसद को 'संसद रत्न' पुरस्कार मिलने पर बधाई देने के साथ-साथ, पोस्टर में उनके प्रदर्शन पर तंज भी कसा गया है।जिसमें लिखा है, "आलू समोसे जैसे ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दे को संसद में उठाने के बाद, सांसद रवि किशन को संसद रत्न से सोम्मानित किया जाता है। अगर आपने गोरखपुर के जलभराव संकट पर ध्यान केंद्रित किया होता, तो आठ साल की आफरीन अब भी जिंदा होती।"

रवि किशन ने कहा-विपक्ष को गरीबों की समझ नहीं रवि किशन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो सीधे तौर पर ग़रीबों से जुड़ा है और स्वास्थ्य से जुड़ा है। मैं इसके ख़िलाफ़ क़ानून बनाने की मांग करूंगा। सपा को ग़रीबों की कोई समझ नहीं है। उनके जमाने में माफ़िया राज चलता था और वंचितों को कुचला जाता था। उन्हें गरीबों की भाषा समझ नहीं आती।

नाले में गिरने से आठ साल की मासूम की हुई थी मौत सोमवार को तिवारीपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुर मोहल्ले में लाला टोली निवासी अनीस की आठ साल की बेटी आफरीन मदरसे में पढ़ने के बाद घर लौट रही थी, तभी भारी बारिश के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह खुले नाले में गिर गई। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉकटरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।