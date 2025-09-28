रविकिशन सस्ता नशा करते हैं, GST बयान पर सपा नेत्री काजल निषाद ने सांसद पर कसा तंज

गोरखपुर से सपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुकीं काजल निषाद ने जीएसटी वाले बयान को लेकर सांसद रविकिशन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि रविकिशन सस्ता नशा करते हैं।

गोरखपुर से सपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुकीं काजल निषाद ने सांसद रविकिशन पर जीएसटी वाले बयान को लेकर तंज कसा है। काजल निषाद ने कहा कि रविकिशन सस्ता नशा करते हैं। नशे में ही उन्होंने यह बात कह दी होगी। काजल ने कहा कि 3000 का जैकेट 1600 रुपये में दिलाने की बात कह रहे थे लेकिन यहां कहीं इतने सस्ते में जैकेट नहीं मिल रही है। काजल ने कहा कि भाजपा सरकार ने पहले दरें बढ़ाईं और अब कम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कलेजा निकालकर ऊपर से शर्ट पहनाई जा रही है।

काजल निषाद शुक्रवार को वह सिटी मॉल पहुंची थीं। जीएसटी की दरों में कमी किए जाने के बाद वह कई शोरूम में गईं। वहां 50 प्रतिशत का डिस्काउंट मांगा। जब दुकानदारों ने इससे मना किया तो उन्होंने सांसद के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कीमतें 50 प्रतिशत कम करने की बात कही थी। जब दुकानदारों ने कहा कि वे इतनी छूट नहीं दे सकते तो काजल वहीं जमीन पर बैठ गईं।

काजल निषाद ने कहा कि मैं खुशी-खुशी यहां खरीदारी करने आई थी। त्योहार का समय है तो खुश होकर यहां आयी थी। यहां के सांसद रविकिशन ने कहा था कि 50 प्रतिशत की छूट मिल रही है। लेकिन यहां आए तो कोई छूट नहीं मिल रही है। मैं यहां आयी तो 50 प्रतिशत की छूट नहीं मिली। मुझे लगता है रविकिशन ने जनता को मूर्ख बनाया है या तो उनका गणित कमजोर है। वह जनता को बरगला रहे हैं। काजल निषाद ने कहा कि व्यापारी कह रहे हैं कि जीएसटी थोड़ा कम हुआ है लेकिन इतना छूट नहीं है। उन्हें समझना चाहिए कि मुद्दा समोसा नहीं है। मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य होना चाहिए। जनता को बरगलाना बंद करें। काजल निषाद ने कहा कि रविकिशन ने 3000 की जैकेट 1600 में दिलाने की बात कही थी। पहले वह हम कार्यकर्ताओं को दिला दें। यहां कोई 50 प्रतिशत नहीं मिल रहा है। जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए।

Gen Z को लेकर उकसाइए मत वरना परिणाम भुगतना पड़ेगा काजल निषाद ने कहा कि नेपाल से प्रभावित होकर लद्दाख भी जल उठा है। Gen Z को उकसाइए मत। जनता को उकसाइए मत, वरना आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जनता को बरगलाना छोड़ दीजिए। नेपाल से प्रभावित होकर ही लद्दाख में यह स्थिति हुई है।