भाजपाई पाताल के पाताल..., बंगाल चुनाव में मछली पर बोल अखिलेश के निशाने पर आए रवि किशन

पश्चिम बंगाल चुनाव में रवि किशन ने बंगाल के लोगों से कहा था कि चार मई के बाद वे चार गुना मछली खा सकते हैं। उन्होंने टीएमसी पर यह अफवाह फैलाने का आरोप लगाया था कि भाजपा सत्ता में आएगी तो बंगालियों का मछली-भात खाना बंद करा देगी। अब रवि किशन के इसी बयान को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है।

UP News : पश्चिम बंगाल चुनाव अपने अंतिम चरण में है। आज यानी 27 अप्रैल 2026 को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। इस बीच पश्चिम बंगाल चुनाव में मछली पर सांसद और अभिनेता रवि किशन द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर यूपी में भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी तीर छोड़े जाने लगे हैं। सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविकिशन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भाजपाई चुनाव जीतने के लिए पाताल के भी पाताल में जा सकते हैं।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर लिखा-‘चुनाव जीतने के लिए भाजपाई पाताल के पाताल में भी उतर सकते हैं… भाजपाइयों ने गिरने की सारी हदें तोड़ दी हैं।’ यह प्रतिक्रिया उन्होंने भाजपा सांसद रवि किशन के उस ब्यान पर दी जिसमें उन्होंने कहा है कि चार मई के बाद चार गुना मछली खाओ।’ अखिलेश यादव ने इस प्रतिक्रिया के साथ अपने ‘एक्स’ अकाउंट पर सांसद रवि किशन का वीडियो भी पोस्ट किया है।

इस वीडियो में रविकिशन कहते सुने जा रहे हैं कि हम लोग बहुत सारा और मछली बिहार, यूपी और अन्य राज्यों जहां-जहां एनडीए-बीजेपी की सरकार है, वहां की भी मछलियां ला रहे हैं। यहां के कुएं, पोखरे और तालाब में डालेंगे। चार मई के बाद चार गुना ज्यादा मछली खाओ। हम लोग भांति-भांति की मछली हम लोग अन्य राज्यों से लाकर सबके कुएं-पोखरे में डालेंगे। कोई रोक नहीं है। सब झूठ फैलाया गया है टीएमसी द्वारा।’