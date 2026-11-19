सीएम योगी ने अभिनेता और सांसद रवि किशन एक बार फिर चुटकी ली। एक फिल्म में रवि किशन विलेन और संजय निषाद हीरो बनें। इस फिल्म में छोटा-मोटा रोल फतेहबहादुर को भी दीजिए।

यूपी के गोरखपुर में गुरुवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर अभिनेता और सांसद रवि किशन की चुटकी ली। योगी ने जनता से सवाल किया कि रवि किशन को कितने लोग पहचानते हैं। योगी ने कहा कि लगता है कि रवि किशन फ्री में फिल्म नहीं दिखाते हैं। योगी ने कहा कि अगर रवि किशन और संजय निषाद को एक साथ फिल्म में काम करवा दें तो। संजय निषाद एकदम तैयार बैठे हैं। संजय निषाद कह रहे हैं कि मैं हीरो रहूंगा और रवि किशन विलेन रहेंगे। एक नायक और दूसरा खलनायक। योगी ने रवि किशन से कहा कि यही यूनिट बुलाइए और एक फिल्म करिए। इस फिल्म में छोटा-मोटा रोल फतेहबहादुर को भी दीजिए। इस बीच लोग ठहाके लगाते रहे।

मुख्यमंत्री गुरुवार को गोरखपुर के कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र के भारीवैसी में उत्तर प्रदेश के प्रथम वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय के भूमि पूजन तथा 792 करोड़ रुपये से अधिक की 55 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया और कल्पवृक्ष का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

पीड़ित परिवार से मिलेंगे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कहा कि झंगहा से गोरखपुर पढ़ने आए किशोर को सपा के रोड शो का शिकार बना दिया गया। माफिया पोषक मौन रहे और संवेदना का एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने संवेदना जताते हुए पीड़ित परिवार से मिलने की घोषणा की।

अगले सत्र से शुरू होंगी कक्षाएं मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले सत्र से वैकल्पिक स्थान पर विश्वविद्यालय की कक्षाएं शुरू होंगी और समय सीमा में भवन बनेगा। यहां स्नातक, परास्नातक, पीएचडी व डिप्लोमा स्तर के सिल्वीकल्चर, एग्रोफॉरेस्ट्री व औद्यानिकी पाठ्यक्रम चलेंगे।

किसानों को विशेष पैकेज, एग्रोफॉरेस्ट्री नियम होंगे सरल मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को गोरखपुर में 500 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है और जल्द अलग से विशेष पैकेज मिलेगा। एग्रोफॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन होगा।

साढ़े नौ वर्ष में 280 करोड़ वृक्षारोपण वैदिक सूत्र 'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः' का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण दोहन से आपदाएं आती हैं। 12 जुलाई 2026 को एक दिन में 35 करोड़ व साढ़े नौ वर्ष में 280 करोड़ पौधे लगे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' में किया।

कब्रिस्तान नहीं, मंदिरों पर खर्च हो रहा बजट मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सरकार में दलित, पिछड़े, निषाद, यादव, सैंथवार, वैश्य व ब्राह्मण की जमीन कब्जाकर कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए पैसा दिया जाता था। अब वही बजट 4,500 से अधिक मंदिरों के पुनरुद्धार पर खर्च हो रहा है।

अखिलेश की रैली में बच्चे को कुचल दिया गया: रवि किशन सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि अखिलेश यादव की रैली में भाजपा कार्यकर्ता के 12 वर्षीय पुत्र को कुचल दिया गया। सपा सरकार में अपराध व इंसेफेलाइटिस का बोलबाला था, जबकि आज जमीनों पर कब्जे का डर खत्म हुआ है।

सपा कांग्रेस ने राजनीतिक इस्तेमाल किया: पंकज चौधरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि पिछड़ेपन से निकलकर पूर्वांचल शिक्षा व शोध का केंद्र बन रहा है। सपा कांग्रेस ने राजनीतिक इस्तेमाल किया। आज अर्थव्यवस्था तीन गुना हुई व 9.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां मिलीं।

पिछली सरकारों में सिर्फ चहेतों का विकास: संजय निषाद मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा कि पिछली सरकारें सिर्फ चहेतों का विकास करती थीं। मुख्यमंत्री ने 'जय जवान, जय किसान' का नारा साकार किया। स्वीकृत मत्स्य विश्वविद्यालय का जल्द गोरखपुर में उद्घाटन होगा।

निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बना यूपी: अरुण सक्सेना वन मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि योगी सरकार में अपराध घटे हैं व यूपी निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन और हरित प्रदेश बन रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय का नाम ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ के नाम पर रखने का आग्रह किया।