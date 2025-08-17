ravi kishan added colour to kanha s birthday janmashtami celebrations even cm yogi couldn t stop laughing after seeing कान्हा जन्मोत्सव में पूरे रंग में दिखे रविकिशन, अंदाज ऐसा कि CM योगी भी न रोक पाए हंसी; देखें वीडियो, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कान्हा जन्मोत्सव में पूरे रंग में दिखे रविकिशन, अंदाज ऐसा कि CM योगी भी न रोक पाए हंसी; देखें वीडियो

भजन गायक के साथ सुर में सुर मिलाते हुए रविकिशन भक्ति गीतों की धुन का आनंद लेते रहे। गोरखनाथ मंदिर में जन्माष्टमी पर आयोजित भक्ति संध्या में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। रविकिशन के अंदाज ने कई बार श्रद्धालुओं को गुदगुदाया तो सीएम योगी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 11:26 AM
Sri Krishna Janmashtami celebration at Gorakhnath Temple: देश भर की तरह यूपी में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ दिन में मथुरा तो रात में गोरखपुर पहुंचे थे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में कान्हा का जन्मोत्सव मनाया गया। समारोह में गोरखपुर से भाजपा सांसद और फिल्म अभिनेता रविकिशन अपने ही अंदाज में दिखे।

भजन गायक के साथ सुर में सुर मिलाते हुए वह भक्ति गीतों की धुन का आंनद लेते रहे। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने भक्ति के रंग में सराबोर होकर जमकर तालियां बजाईं। रविकिशन के अंदाज ने कई बार श्रद्धालुओं को गुदगुदाया तो सीएम योगी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

रात 12 बजे कान्हा के जन्मोत्सव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में पूजा-अर्चना की। भगवान श्रीकृष्ण के प्राकट्य के बाद ‘नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैयालाल की’ और ‘श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव’ की मंगल धुन, सोहर गीत और घंट घड़ियाल की ध्वनि के बीच गोरक्षपीठाधीश्वर उन्हें गोद में लेकर गर्भगृह से बाहर आए। प्रभु श्रीहरि के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को फूलों से सजे पालने में बैठाकर श्रद्धाभाव से उन्हें झूला झुलाया और आरती उतारी। इस मौके पर मंदिर परिसर में भक्ति संध्या आयोजित की गई थी। इसमें आम लोगों के साथ सीएम योगी भी भक्ति भाव में लीन नजर आए।

भजन गायक के गीतों पर वह कई बार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करते भी दिखे। इस मौके पर सांसद रविकिशन भी मौजूद थे। वह भजन गायक के साथ जुगलबंदी करते नजर आए। सांसद, हाथों में माइक लेकर सुर में सुर मिलाते हुए भक्ति गीतों की धुन पर झूमते हुए भी देखे गए। उनके इस अंदाज पर सीएम योगी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वह खिलखिलाकर हंसते हुए देखे गए। समारोह में मौजूद अन्य लोग भी हंसते-मुस्कुराते और जन्मोत्सव का आनंद लेते नजर आए।

