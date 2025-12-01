इस जिले के सरकारी अस्पताल में मंडरा रहे चूहे, मरीजों का खा रहे खाना, वीडियो वायरल

संक्षेप: बिजनौर के जिला अस्पताल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मरीज के बिस्तर के पास रखे उसके खाने को चूहा खाते नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है।

बिजनौर जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था की बदहाली का आलम यह है कि मरीजों के सामने उनकी थाली में से चूहे खाना खाकर जा रहे हैं। ऐसी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो में एक वार्ड में मरीज बिस्तर पर सोया हुआ तथा उसके पास रखे हुए अस्पताल से मिले भोजन को वहां मंडरा रहे चूहे खा रहे हैं। इस दृश्य की किसी अन्य मरीज के तीमारदार ने मोबाइल से वीडियो बनाकर अपलोड कर दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वीडियो में खुद को मोहम्मद आकिब बताने वाले युवक अपना भाई बिजनौर के जिला अस्पताल में भर्ती बताते हुए कह रहा है कि वे अपने दोस्त के साथ दूसरी मंजिल के वार्ड में खाना देने आए थे, तभी उन्होंने यह दृश्य देखा।वीडियो में आकिब और उसके साथी कह रहे हैं कि मरीज यहां ठीक होने आता है, लेकिन यहां सफाई व्यवस्था इतनी खराब है और चूहों का खाया हुआ खाना खाने से मरीज उल्टे और ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे।