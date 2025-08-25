rasoiya committing unnatural rape with two students in afternoon in the toilet of barabanki primary school uproar प्राइमरी स्कूल के टॉयलेट में दोपहर में दो छात्रों संग अप्राकृतिक दुष्कर्म कर रहा था रसोइया, हंगामा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
शिकायत के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में कक्षा पांच के दो छात्रों के साथ विद्यालय के रसोइए ने शनिवार दोपहर को शौचालय में अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। दोनों बच्चे डर गए। यह घटना उसी स्कूल में पढ़ने वाले दो अन्य छात्रों ने देख ली।

Ajay Singh संवाददाता, बाराबंकीMon, 25 Aug 2025 09:22 PM
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक परिषदीय विद्यालय के रसोइए पर दो छात्रों के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। यह घटना शनिवार दोपहर को विद्यालय के शौचालय में हुई। मामले का खुलासा तब हुआ जब विद्यालय के ही दो अन्य छात्रों ने इस घटना को देख लिया और इसकी जानकारी पीड़ित बच्चों के परिवारों को दी। इसके बाद, सोमवार को परिजनों ने विद्यालय पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पुलिस ने पीड़ित बच्चों के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी रसोइए के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बच्चों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है।

पुलिस से की गई शिकायत के मुताबिक बाराबंकी कुर्सी थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा पांच के दो छात्रों के साथ विद्यालय में कार्यरत रसोइया ने शनिवार की दोपहर शौचालय में दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस घटना को घर में बताए जाने पर जान से मारने की धमकी दी। जिससे दोनों मासूम सहम गए। दोनों छात्रों के साथ रसोइया को अप्राकृतिक दुष्कर्म करते हुए इसी विद्यालय में पढ़ रहे गांव के दो अन्य छात्रों ने देख लिया। दोनों छात्रों ने इसकी सूचना पीड़ितों के घर में दी।

दोनों बच्चों के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की बात सुनकर परिजन भौचक रह गए। उन्होंने बच्चों से पूछताछ की तो वह दोनों रोने लगे। उन्होंने रोते हुए बताया की रसोईयां काफी समय से दुष्कर्म कर रहा था। एक छात्र ने बताया कि आरोपी पिछले डेढ़ साल से उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर रहा था। दूसरे छात्र ने बताया कि करीब एक महीने से उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर रहा था।

घटना की जानकारी से परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। सोमवार की सुबह जब विद्यालय खुला तो परिजन और ग्रामीण विद्यालय पहुंच गए। वहां हंगामा शुरू हो गया। घटना की जानकारी होने पर क्षेत्राधिकारी फतेहपुर जगतराम कनौजिया घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि दोनों बच्चों के अभिभावकों की तहरीर पर एससी-एसटी और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ितों का मेडिकल कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपी गिरफ्तार किया गया है।

