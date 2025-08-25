प्राइमरी स्कूल के टॉयलेट में दोपहर में दो छात्रों संग अप्राकृतिक दुष्कर्म कर रहा था रसोइया, हंगामा

शिकायत के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में कक्षा पांच के दो छात्रों के साथ विद्यालय के रसोइए ने शनिवार दोपहर को शौचालय में अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। आरोपी ने इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। दोनों बच्चे डर गए। यह घटना उसी स्कूल में पढ़ने वाले दो अन्य छात्रों ने देख ली।

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक परिषदीय विद्यालय के रसोइए पर दो छात्रों के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप लगा है। यह घटना शनिवार दोपहर को विद्यालय के शौचालय में हुई। मामले का खुलासा तब हुआ जब विद्यालय के ही दो अन्य छात्रों ने इस घटना को देख लिया और इसकी जानकारी पीड़ित बच्चों के परिवारों को दी। इसके बाद, सोमवार को परिजनों ने विद्यालय पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पुलिस ने पीड़ित बच्चों के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी रसोइए के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बच्चों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है।

दोनों बच्चों के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की बात सुनकर परिजन भौचक रह गए। उन्होंने बच्चों से पूछताछ की तो वह दोनों रोने लगे। उन्होंने रोते हुए बताया की रसोईयां काफी समय से दुष्कर्म कर रहा था। एक छात्र ने बताया कि आरोपी पिछले डेढ़ साल से उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर रहा था। दूसरे छात्र ने बताया कि करीब एक महीने से उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर रहा था।