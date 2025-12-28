Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsRashtriya Swayamsevak Sangh RSS Chief Mohan Bhagwat Gorakhpur Visit on 14 February for Meeting
संघ प्रमुख मोहन भागवत 14 फरवरी को आएंगे गोरखपुर, RSS की बैठक के साथ डीडीयू में करेंगे संबोधित

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत 14 फरवरी को तीन दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर पहुंचेंगे। उनका कार्यक्रम तय होने के बाद आरएसएस के पदाधिकारी कार्यक्रमों की सफलता को लेकर जुट गए हैं।

Dec 28, 2025 09:04 am ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
संघ प्रमुख 16 फरवरी को डीडीयू में प्रबुद्ध जन बैठक को संबोधित करेंगे। उसी दिन शाम को संघ प्रमुख का संबोधन नगर कार्यकारिणी पर्यंत परिवार मिलन कार्यक्रम में होगा।

संघ के शताब्दी समारोह को लेकर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के तहत संघ प्रमुख 14 फरवरी को देर शाम गोरखपुर पहुंचेंगे। संघ प्रमुख 15 फरवरी को संघ की दो बैठकों में हिस्सा लेंगे। सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सूर्यकुंड में आयोजित पहली बैठक में वह जिला टोली, विभाग टोली और प्रांत कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ शताब्दी समारोह को लेकर चर्चा करेंगे।

वहीं दिन में तीन बजे से आयोजित सामाजिक सद्भाव गोष्ठी के संयोजकों को संबोधित करेंगे। प्रवास के अंतिम दिन 16 फरवरी को मोहन दो प्रमुख कार्यक्रम में भाग लेंगे। संघ प्रमुख दिन में 3 से 6 बजे तक डीडीयू में प्रमुख जन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए शहर के 500 गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं देर शाम 7 बजे से वह योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित परिवार मिलन समारोह को संबोधित करेंगे।

पहली फरवरी से शुरू हो रहा सद्भाव गोष्ठी अभियान

संघ प्रमुख के कार्यक्रमों में जोर सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और सद्भाव के मूल विचारों पर रहने की उम्मीद है। इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए संघ के स्थानीय पदाधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें कि संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत सद्भाव गोष्ठी अभियान की शुरुआत एक फरवरी से होगी और 28 फरवरी तक चलेगी। यह अभियान समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद, सहयोग और सौहार्द को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जाएगा।

