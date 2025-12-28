संघ प्रमुख मोहन भागवत 14 फरवरी को आएंगे गोरखपुर, RSS की बैठक के साथ डीडीयू में करेंगे संबोधित

संक्षेप: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत 14 फरवरी को तीन दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर पहुंचेंगे। उनका कार्यक्रम तय होने के बाद आरएसएस के पदाधिकारी कार्यक्रमों की सफलता को लेकर जुट गए हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में पूरे साल चलने वाले कार्यक्रमों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत 14 फरवरी को तीन दिवसीय प्रवास पर गोरखपुर पहुंचेंगे। उनका कार्यक्रम तय होने के बाद आरएसएस के पदाधिकारी कार्यक्रमों की सफलता को लेकर जुट गए हैं। संघ प्रमुख 16 फरवरी को डीडीयू में प्रबुद्ध जन बैठक को संबोधित करेंगे। उसी दिन शाम को संघ प्रमुख का संबोधन नगर कार्यकारिणी पर्यंत परिवार मिलन कार्यक्रम में होगा।

संघ के शताब्दी समारोह को लेकर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के तहत संघ प्रमुख 14 फरवरी को देर शाम गोरखपुर पहुंचेंगे। संघ प्रमुख 15 फरवरी को संघ की दो बैठकों में हिस्सा लेंगे। सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सूर्यकुंड में आयोजित पहली बैठक में वह जिला टोली, विभाग टोली और प्रांत कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ शताब्दी समारोह को लेकर चर्चा करेंगे।

वहीं दिन में तीन बजे से आयोजित सामाजिक सद्भाव गोष्ठी के संयोजकों को संबोधित करेंगे। प्रवास के अंतिम दिन 16 फरवरी को मोहन दो प्रमुख कार्यक्रम में भाग लेंगे। संघ प्रमुख दिन में 3 से 6 बजे तक डीडीयू में प्रमुख जन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए शहर के 500 गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं देर शाम 7 बजे से वह योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित परिवार मिलन समारोह को संबोधित करेंगे।