दुलदुल नस्ल का घोड़ा चोरी, तलाश करने वाले को 50 हजार का इनाम; मोहर्रम जुलूसों में आगे चलता था

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में ईरानी नस्ल के दुर्लभ दुलदुल (जुलजनाह) घोड़ा चोरी हाे गया है। घोड़े को तलाश के लाने वाले के लिये पचास हजार रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। यह घोड़ा शिया समुदाय के लिए गहरी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। मोहर्रम जुलूसों में आगे चलता था।

यूपी के लखनऊ में तालकटोरा थाना इलाके से चोरी हुए ईरानी नस्ल के दुर्लभ दुलदुल (जुलजनाह) घोड़े को तलाश के लाने वाले के लिये पचास हजार रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। यह घोड़ा शिया समुदाय के लिए गहरी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। मोहर्रम जुलूसों में आगे चलता था। इस कारण चोरी की घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राजाजीपुरम कर्बला इलाके से चोरी हुए घोड़े की कीमत पांच लाख से अधिक आंकी गई है। वहीं पूर्व मुतवल्ली सैय्यद फैजी के अनुसार 24 दिसंबर को चोरों ने अस्पताल के गोट का ताला कटर से काट कर घोडे को चोरी कर लिया। घटना सीसीटीवी फुटेज कैमेरे में कैद हो गई है।

पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति घोड़े में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वह घोड़े के पीछे छुप कर चल रहा है। इसके चलते उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। पुलिस को आशंका है कि चोर अकेला नहीं था और अन्य साथियों की मदद से वारदात अंजाम दी है। उसके साथी कुछ दूरी पर पिकअप या अन्य वाहन के साथ मौजूद थे। जिसके मदद से घोड़े को लादकर ले जाया गया।