Rare Duldul breed horse stolen in Lucknow; finder offered 50,000 reward, used to lead Moharram processions
दुलदुल नस्ल का घोड़ा चोरी, तलाश करने वाले को 50 हजार का इनाम; मोहर्रम जुलूसों में आगे चलता था

यूपी की राजधानी लखनऊ में ईरानी नस्ल के दुर्लभ दुलदुल (जुलजनाह) घोड़ा चोरी हाे गया है। घोड़े को तलाश के लाने वाले के लिये पचास हजार रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। यह घोड़ा शिया समुदाय के लिए गहरी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। मोहर्रम जुलूसों में आगे चलता था।

Dec 25, 2025 08:03 pm IST Deep Pandey
यूपी के लखनऊ में तालकटोरा थाना इलाके से चोरी हुए ईरानी नस्ल के दुर्लभ दुलदुल (जुलजनाह) घोड़े को तलाश के लाने वाले के लिये पचास हजार रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। यह घोड़ा शिया समुदाय के लिए गहरी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। मोहर्रम जुलूसों में आगे चलता था। इस कारण चोरी की घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है।

राजाजीपुरम कर्बला इलाके से चोरी हुए घोड़े की कीमत पांच लाख से अधिक आंकी गई है। वहीं पूर्व मुतवल्ली सैय्यद फैजी के अनुसार 24 दिसंबर को चोरों ने अस्पताल के गोट का ताला कटर से काट कर घोडे को चोरी कर लिया। घटना सीसीटीवी फुटेज कैमेरे में कैद हो गई है।

पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति घोड़े में ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वह घोड़े के पीछे छुप कर चल रहा है। इसके चलते उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। पुलिस को आशंका है कि चोर अकेला नहीं था और अन्य साथियों की मदद से वारदात अंजाम दी है। उसके साथी कुछ दूरी पर पिकअप या अन्य वाहन के साथ मौजूद थे। जिसके मदद से घोड़े को लादकर ले जाया गया।

जुलूसों में यह घोड़ा सबसे आगे चलता

विशेषज्ञों का मानना है कि इस नस्ल का यह घोड़ा शहर में केवल तीन में से एक था। सैयद फैजी ने डेढ़ साल पहले घोड़े को उत्तराखंड से ढाई लाख रुपये में खरीदा था। शुरुआत में घोड़े को रोजाना गाय का दूध पिलाया जाता था और अब भी उसके पालन-पोषण में हर महीने लगभग 30 हजार रुपये खर्च होते थे। मान्यता है कि कर्बला में हजरत इमाम हुसैन इसी नस्ल के घोड़े पर पहुंचे थे। मोहर्रम और चहल्लुम के जुलूसों में यह घोड़ा सबसे आगे चलता था और धार्मिक आयोजनों में इसे विशेष सम्मान दिया जाता था। घटना के बाद घोड़े की तलाश तेज करने के लिए मालिक की ओर से 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। पुलिस आसपास के अन्य सीसीटीवी कैमरों और घटना के समय सक्रिय मोबाइल नंबरों की जांच कर रही है, ताकि जल्द से जल्द इस कीमती और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण घोड़े को बरामद किया जा सके।

Deep Pandey

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
