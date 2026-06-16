राप्तीसागर एक्सप्रेस में बम की सूचना से मचा हड़कंप, ऐशबाग में रोकी गई ट्रेन
लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन पर उस समय हड़कंप मच गया, जब ट्रेन संख्या 12512 राप्तीसागर एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंच गई। करीब एक घंटे तक चली जांच के बाद जब कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली तो ट्रेन को रवाना कर दिया गया।
UP News: यूपी की राजधानी लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब तिरुवनंतपुरम से गोरखपुर जा रही ट्रेन संख्या 12512 राप्तीसागर एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), जीआरपी और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंच गई। ट्रेन के ऐशबाग स्टेशन पहुंचते ही सघन तलाशी अभियान चलाया गया। करीब एक घंटे तक चली जांच के बाद जब कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली तो ट्रेन को गोरखपुर के लिए रवाना कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब 9:15 बजे आरपीएफ कंट्रोल रूम को किसी यात्री ने फोन कर राप्तीसागर एक्सप्रेस में बम रखे होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। चूंकि ट्रेन कुछ ही देर में ऐशबाग जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पहुंचने वाली थी, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं।
आरपीएफ, जीआरपी और अन्य सुरक्षा बलों की टीम प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। साथ ही डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया। एहतियातन प्लेटफॉर्म नंबर एक को सील कर दिया गया और वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सुबह करीब 10 बजे ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही जांच शुरू कर दी गई। सुरक्षा कर्मियों ने ट्रेन की सभी बोगियों की बारीकी से तलाशी ली। यात्रियों के सामानों की भी जांच की गई। इसके अलावा लगेज वैन और अन्य डिब्बों को भी खंगाला गया। करीब आधे घंटे से अधिक समय तक चली सघन जांच के दौरान कोई विस्फोटक सामग्री या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
बम की सूचना निकली अफवाह
सुरक्षा एजेंसियों ने केवल ट्रेन ही नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म नंबर एक की भी जांच की। प्लेटफॉर्म पर मौजूद बेंचों, यात्रियों के सामान और आसपास के क्षेत्र की भी तलाशी ली गई। इस दौरान पूरे स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी और यात्रियों पर विशेष नजर रखी जा रही थी। वहीं, जांच पूरी होने और सूचना को अफवाह पाए जाने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इसके बाद सुबह करीब 11 बजे राप्तीसागर एक्सप्रेस को गोरखपुर के लिए रवाना कर दिया गया।
मुंबई हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला
इससे पहले मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। वहीं, ईमेल मिलने के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्तों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि बाद में यह धमकी झूठी निकली।
साहार पुलिस के अनुसार, शनिवार को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए ईमेल में हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने हवाई अड्डे और उसके आसपास के क्षेत्रों की गहन जांच शुरू कर दी। स्थानीय पुलिस ने बम निरोधक दस्ते के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नहीं मिली। बाद में यह धमकी झूठी पाई गई। इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और यह पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि ईमेल कहां से भेजा गया था। फिलहाल एहतियात के तौर पर हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है।
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लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें