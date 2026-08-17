Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रयागराज से वाराणसी तक गंगा में तेज बढ़ाव, महाश्मशान मणिकर्णिका पर कई चिता स्थल पानी में डूबे

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

पश्चिमी यूपी में बाढ़ के खतरे के बीच अब पूर्वांचल में भी नदियां रौद्र रूप धारण कर रही हैं। प्रयागराज से वाराणसी तक गंगा और यमुना में तेज बढ़ाव होने लगा है। इससे कई जिलों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है।

varanasi ganga
वाराणसी में गंगा में एक बार फिर तेज बढ़ाव हो रहा है।

पहाड़ों और गंगा-यमुना के प्रवाह क्षेत्र में बारिश से एक बार फिर प्रयागराज से वाराणसी तक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में प्रयागराज में यमुना का जलस्तर 1.32 मीटर बढ़ने से संगम क्षेत्र में पानी तेजी से फैल रहा है। गंगा के जलस्तर में भी 32 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में सात सेंमी प्रति घंटा की दर से वृद्धि हो रही है। रविवार देर रात शीतला मंदिर के पास तक पानी पहुंच गया था। महाश्मशान मणिकर्णिका में कई चिताएं पानी में डूब गई है। नौकाओं का संचालन बंद कराने के साथ ही प्रशासन ने वरुणा और असि किनारे सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस एवं प्रशासन के कर्मचारी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत दे रहे हैं।

केन्द्रीय जल आयोग का अनुमान है कि प्रयागराज और मिर्जापुर में भी 6 सेंमी प्रति घंटा से वृद्धि के मद्देनजर बनारस में अगले 48 घंटे तक बढ़ाव का ही ट्रेंड रहेगा। आयोग के मुताबिक रात 8 बजे गंगा का जलस्तर 65.30 मीटर था। चेतावनी बिंदु 70.262 और खतरे का निशान 71.262 मीटर पर है। रविवार को 12 घंटे में लगभग तीन फीट जलस्तर बढ़ा है।

मणिकर्णिका घाट पर छत पर होने लगा शवदाह

हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट स्थित शवदाह स्थल भी जलमग्न हो चले हैं। मणिकर्णिका घाट पर छत पर शवदाह होने लगा है। गंगा में उफान को देखते हुए हरिश्चंद्र घाट पर सोमवार से गलियों में शवदाह होगा। गंगा के रौद्र रूप से घाट किनारे के दुकानदारों, तीर्थपुरोहितों और नाविकों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। कई दुकानें और पूजा सामग्री की गुमटियां हटाई जा चुकी हैं। प्रशासन ने कांवरियों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा, सख्ती बढ़ा दी है। रविवार को घाटों पर उमड़े श्रद्धालुओं और कांवरियों से जलपुलिस एवं एनडीआरएफ के जवान गहरे पानी में न जाने की अपील कर रहे थे।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में सीजन की सबसे ज्यादा बारिश, ड्रेनेज व्यवस्था फेल, घरों-दुकानों में पानी

अस्सी पर सुबह-ए-बनारस मंच के पास पानी

अस्सी, रीवा, रविदास आदि घाटों के किनारे के दुकानदारों ने गुमटियों और तीर्थपुरोहितों ने चौकियों को घाट के ऊपर कर दिया है। दस सीढ़ी बाद पानी सुबह-ए-बनारस के मंच के पास पहुंच जाएगा। तुलसी घाट से पनपावा घाट का संपर्क टूट जाएगा।

बचाव-राहत को सभी तैयारी पूर्ण : डीएम

डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि पिछले 48 घंटे में गंगा में तेज वृद्धि शुरू हुई है। उत्तराखंड और मध्यप्रदेश में भारी बारिश से गंगा और यमुना में उफान आया है। इसे देखते हुए पुलिस, राजस्व विभाग और एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ से बचाव व राहत कार्यों के लिए शहर से गांवों तक टीमें गठित कर दी गई हैं।

ये भी पढ़ें:अब गंगा एक्सप्रेसवे पर धंसी पुलिया, सड़क पर बना गड्ढा, बैरियर लगाकर एक लेन बंद

प्रयागराज में यमुना और टोंस में भी उफान

उधर, प्रयागराज में यमुना के साथ ही टोंस नदी का जलस्तर भी करीब दो मीटर बढ़ गया है। इससे गंगा का प्रवाह छतनाग के आगे प्रभावित हुआ और पानी तेजी से आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगा। संगम का करीब 80 फीसदी हिस्सा जलमग्न हो चुका है। सलोरी एसटीपी के सामने गंगापथ तक गंगा का पानी पहुंचने से आवागमन में भी परेशानी शुरू हो गई है। गंगापथ पर गंगा का पानी पहुंचने के बाद कछारी क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिक परेशान हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सिंचाई विभाग ने बक्शीबांध स्लूज गेट पर निगरानी बढ़ा दी है।

विभागीय इंजीनियरों के अनुसार, यमुना में अधिक पानी आने और टोंस का जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा का दबाव बढ़ा है। सिंचाई विभाग (बाढ़ प्रखंड) की ओर से रविवार रात आठ बजे जारी आंकड़ों के अनुसार नैनी में यमुना का जलस्तर 78.33 मीटर, फाफामऊ में गंगा 79.33 मीटर और छतनाग में गंगा का जलस्तर 77.86 मीटर था। नैनी में यमुना का जलस्तर लगभग चार सेमी और छतनाग में गंगा चार सेमी प्रति घंटा की गति से बढ़ रही थीं। फाफामऊ में गंगा का जलस्तर एक सेमी प्रति घंटा बढ़ रहा था।

ये भी पढ़ें:स्टार्टअप के लिए योगी सरकार ने की राहत की बारिश, तीन साल तक मिलेंगी यह सुविधाएं

आज और कल बारिश का अलर्ट

वाराणसी में सावनी बादलों का मूड रह-रह कर बदल जा रहा है। इस नाते पुरवा की उमस भरी चिपचिपी गर्मी वातावरण में हावी है। शनिवार की तरह रविवार को भी लगभग पूरे दिन उमस ने लोगों को असहज बनाए रखा। वहीं, मौसम विभाग ने सोमवार एवं मंगलवार को भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन दो दिनों में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। 19 अगस्त को भी भारी वर्षा की संभावना है। मानसूनी बादल फिलहाल 22 अगस्त तक जमे रह सकते हैं।

रविवार सुबह तेज धूप निकली थी। दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के इलाकों में हल्की बारिश हुई जबकि बहुत से इलाकों में एक बूंद नहीं पड़ी। वैसे सूरज की तल्खी से लोगों को कुछ राहत मिली। इसके बाद देर शाम आठ बजे फुहारें पड़ीं, इससे उमस बढ़ गई। हालांकि मौसम से जुड़ी वेबसाइटों पर देर रात और भोर में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही थी। रविवार को अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान 1.2 एमएम बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि बनारस सहित आसपास अगले तीन से चार दिनों तक भारी बारिश की संभावना है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Prayagraj News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।