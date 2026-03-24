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रैपिड रेल की सुरक्षा में सेंधमारी, कंटीले तारों को पार कर सुरंग में घुसते पकड़ा गया युवक

Mar 24, 2026 09:22 pm ISTAjay Singh संवाददाता, मेरठ
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एक युवक ने मंगलवार की शाम करीब चार बजे ब्रह्मपुरी और मेरठ सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के बीच सुरंग के चारों ओर घेराबंदी के लिए लगाए गए कटीले तारों के बीच से रास्ता बनाकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। कॉरिडोर के प्रतिबंधित क्षेत्र में इस तरह की गतिविधि देख लोगों में हड़कंप मच गया। 

रैपिड रेल की सुरक्षा में सेंधमारी, कंटीले तारों को पार कर सुरंग में घुसते पकड़ा गया युवक

UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैपिड रेल की सुरक्षा में सेंधमारी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली रोड पर ब्रह्मपुरी और मेरठ सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के बीच एक युवक कटीले तारों को पार कर सुरंग के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने स्थानीय लोगों और गार्ड की मदद से पकड़ लिया। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। हालांकि आरोपी को मानसिक तौर से विक्षिप्त माना जा रहा है।

मंगलवार दोपहर बाद करीब चार बजे एक युवक ने ब्रह्मपुरी और मेरठ सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के बीच सुरंग के चारों ओर घेराबंदी के लिए लगाए गए कटीले तारों के बीच से रास्ता बनाकर अंदर घुसने की कोशिश की। कॉरिडोर के प्रतिबंधित क्षेत्र में इस तरह की गतिविधि देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। एनसीआरटीसी के गार्ड भी पहुंच गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया।

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पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि पकड़ा गया युवक रामू उर्फ डुमन दास बिहार के दरभंगा जिले के भालपट्टी गांव का रहने वाला है। हालांकि, युवक के बयानों में काफी विरोधाभास पाया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच में युवक की हरकतें असामान्य लग रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। फिलहाल उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उसके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है।

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क्या बोले अधिकारी

एनसीआरटीसी के सीपीआरओ पुनीत वत्स ने इस बारे में कहा कि मेरठ रैपिड कॉरिडोर के सुरंग में घुसने की कोशिश का एक मामला जानकारी में आया है। मौके पर मौजूद गार्ड ने स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी युवक को पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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