रैपिड रेल की सुरक्षा में सेंधमारी, कंटीले तारों को पार कर सुरंग में घुसते पकड़ा गया युवक

एक युवक ने मंगलवार की शाम करीब चार बजे ब्रह्मपुरी और मेरठ सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के बीच सुरंग के चारों ओर घेराबंदी के लिए लगाए गए कटीले तारों के बीच से रास्ता बनाकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। कॉरिडोर के प्रतिबंधित क्षेत्र में इस तरह की गतिविधि देख लोगों में हड़कंप मच गया।

UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैपिड रेल की सुरक्षा में सेंधमारी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली रोड पर ब्रह्मपुरी और मेरठ सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के बीच एक युवक कटीले तारों को पार कर सुरंग के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने स्थानीय लोगों और गार्ड की मदद से पकड़ लिया। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। हालांकि आरोपी को मानसिक तौर से विक्षिप्त माना जा रहा है।

मंगलवार दोपहर बाद करीब चार बजे एक युवक ने ब्रह्मपुरी और मेरठ सेंट्रल मेट्रो स्टेशन के बीच सुरंग के चारों ओर घेराबंदी के लिए लगाए गए कटीले तारों के बीच से रास्ता बनाकर अंदर घुसने की कोशिश की। कॉरिडोर के प्रतिबंधित क्षेत्र में इस तरह की गतिविधि देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। एनसीआरटीसी के गार्ड भी पहुंच गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया।

पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में सामने आया है कि पकड़ा गया युवक रामू उर्फ डुमन दास बिहार के दरभंगा जिले के भालपट्टी गांव का रहने वाला है। हालांकि, युवक के बयानों में काफी विरोधाभास पाया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच में युवक की हरकतें असामान्य लग रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। फिलहाल उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और उसके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है।