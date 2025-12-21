रैपिड रेल में कपल की अश्लील हरकत पर NCRTC का एक्शन, CCTV लीक करने वाला कर्मचारी बर्खास्त

संक्षेप: रैपिड रेल में मोदीनगर से मेरठ साउथ स्टेशन के बीच अश्लील वीडियो का मामला गरमा गया है। एनसीआरटीसी ने इसे संज्ञान में लेते हुए वीडियो लीक करने वाले कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया है। जांच में पाया गया है कि वीडियो नवंबर महीने का है।

रैपिड रेल नमो भारत में मोदीनगर से मेरठ साउथ स्टेशन के बीच अश्लील वीडियो का मामला गरमा गया है। एनसीआरटीसी ने इसका संज्ञान लिया है। जांच में पाया गया है कि वीडियो नवंबर महीने का है। साथ ही सीसीटीवी का वीडियो बनाने और उसे वायरल करने वाले व्यक्ति को चिह्नित कर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शनिवार को रैपिड रेल नमो भारत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो कपल संबंध बनाते दिखे। इस मामले में एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने बताया कि वीडियो की जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि वह नवंबर महीने का है। वीडियो में कंट्रोल रूम के आउटसोर्सिंग एजेंसी के एक कर्मचारी की भूमिका पाई गई। इस आधार पर संबंधित कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

साथ ही अधिकारियों को सचेत किया कि कंट्रोल रूम की भी निगरानी की जाए। अब यात्रियों को जागरुक करने के लिए अभियान शुरू होने जा रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।