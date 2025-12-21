रैपिड रेल में कपल की अश्लील हरकत पर NCRTC का एक्शन, CCTV लीक करने वाला कर्मचारी बर्खास्त
रैपिड रेल में मोदीनगर से मेरठ साउथ स्टेशन के बीच अश्लील वीडियो का मामला गरमा गया है। एनसीआरटीसी ने इसे संज्ञान में लेते हुए वीडियो लीक करने वाले कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया है। जांच में पाया गया है कि वीडियो नवंबर महीने का है।
रैपिड रेल नमो भारत में मोदीनगर से मेरठ साउथ स्टेशन के बीच अश्लील वीडियो का मामला गरमा गया है। एनसीआरटीसी ने इसका संज्ञान लिया है। जांच में पाया गया है कि वीडियो नवंबर महीने का है। साथ ही सीसीटीवी का वीडियो बनाने और उसे वायरल करने वाले व्यक्ति को चिह्नित कर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
शनिवार को रैपिड रेल नमो भारत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो कपल संबंध बनाते दिखे। इस मामले में एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने बताया कि वीडियो की जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि वह नवंबर महीने का है। वीडियो में कंट्रोल रूम के आउटसोर्सिंग एजेंसी के एक कर्मचारी की भूमिका पाई गई। इस आधार पर संबंधित कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
साथ ही अधिकारियों को सचेत किया कि कंट्रोल रूम की भी निगरानी की जाए। अब यात्रियों को जागरुक करने के लिए अभियान शुरू होने जा रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।
स्कूली ड्रेस में थी युवती
प्रेमी युगल ने रैपिड के अंदर अश्लीलता की। वायरल वीडियो में जो छात्रा दिखाई दे रही है, वह शहर के एक बड़े स्कूल का ड्रेस है। युवती ने कोट पहना हुआ था। जबकी जो युवक छात्रा के साथ है, वह सफेद स्वेटर पहने था। दोनों रैपिड में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। शर्मनाक हरकत मोदीनगर से मेरठ के बीच हुई। आसपास वीडियो में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है केबिन में उस समय कम यात्री सवार थे।