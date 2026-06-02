पीलीभीत में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला इलाका; पुरानी रंजिश में बरसीं गोलियां, 3 लोग घायल

पीलीभीत के गजरौला क्षेत्र में पुराने विवाद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए और कई राउंड फायरिंग हुई। घटना में छर्रे लगने से तीन लोग घायल हुए, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस ने आठ लोगों को हिरासत में लिया है और गांव में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात कर जांच शुरू कर दी है।

पीलीभीत में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में कई राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान एक पक्ष के तीन लोग छर्रे लगने से घायल हो गए। हालांकि पुलिस के अनुसार सभी घायलों की चोटें सतही हैं और किसी की हालत गंभीर नहीं है। फिल्मी स्टाइल में हुई फायरिंग की सूचना मिलने पर सीओ सिटी, सीओ पूरनपुर समेत तीन थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा। पुलिस ने आठ लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गांव में पुलिस फोर्स तैनात है।

फायरिंग में तीन लोग घायल हुए थाना गजरौला क्षेत्र के ग्राम गांव नवदिया सुल्तानपुर निवासी कुलवीर सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह और सुखचौन सिंह पुत्र कश्मीर सिंह पड़ोसी हैं। दोनों पक्षों के बीच विवाद की शुरुआत करीब पांच-छह दिन पहले हुई थी, जब कुलवीर सिंह के भतीजे अंशप्रीत सिंह तथा उनकी बहन के पुत्र मनरूप सिंह निवासी बरी बरा, थाना बंडा, जिला शाहजहांपुर की पूरनपुर कस्बे में सुखचैन सिंह के पुत्र हरप्रीत सिंह से कहासुनी हो गई थी। इसके बाद से दोनों परिवारों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था।

पुराने विवाद में कई राउंड फायरिंग सोमवार को सुखचैन के आस्ट्रेलिया में रहने वाले बेटे साजनप्रीत सिंह का जन्मदिन था। उसके परिजन में जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे। इस दौरान सुखचौन के रिश्तेदार भी मौजूद थे। पुराने विवाद को लेकर सुखचैन के घर के पास थाना बंडा के गांव बराबरी के रहने वाले कुछ लोग कार से पहुंच गए। पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों कहा सुनी हो गई। उसके बाद दोनों ओर से असलाहों से कई राउंड फायर हुए। इससे अफरा तफरी मच गई। फायरिंग में कुलवीर सिंह पक्ष के सतेंद्रपाल सिंह, सुखदेव सिंह और दलजीत सिंह को छर्रे लगे। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों में दहशत फैल गई।

इलाके में भारी पुलिस बल तैनात सूचना मिलने पर गजरौला, घुंघचाई और पूरनपुर थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को तत्काल उपचार के लिए भेजा। अधिकारियों के अनुसार घायलों को मामूली चोटें हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए सुखचैन सिंह पक्ष के आठ लोगों को हिरासत में लिया है। थानाध्यक्ष ब्रजवीर सिंह ने बताया कि गांव में स्थिति नियंत्रण में है। शांति व्यवस्था कायम है। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।