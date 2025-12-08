यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, बुलंदशहर में इनामी बदमाश, लखनऊ में स्मैक तस्कर को लगी गोली
Encounters in UP: यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस और एजेंसियों की जंग और ताबड़ातोड़ एनकाउंटरों का दौर लगातार जारी है। बीती रात से अब तक बुलंदशहर में एक इनामी बदमाश और लखनऊ में एक स्मैक तस्कर को गोली लगी है। बुलंदशहर में यूपी पुलिस की गाजियाबाद के बदमाश से मुठभेड़ हुई है तो लखनऊ में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की। बुलंदशहर में हुई मुठभेड़ में 20 हजार के इनामी अफरोज आलम निवासी को गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज के कनकहा में सोमवार तड़के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की दो स्मैक तस्करों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50 हजार के इनामी तस्कर पंकज त्रिपाठी के पैर में गोली लग गई। टास्क फोर्स ने पंकज और उसके साथी नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।
एसपी एएनटीएफ चक्रेश मिश्रा के मुताबिक टीम के दरोगा मनीष कुमार सोमवार तड़के मोहनलालगंज में टीम के साथ गश्त कर रहे थे। कनकहा चौकी के पास बाइक सवार दो संदिग्धों को टीम ने रोकने की कोशिश की तो दोनों ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। टीम ने पीछा किया तो पीछे बैठे पंकज ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। टीम ने घेराबंदी की तो पंकज पेड़ को ओट लेकर फायरिंग करने लगा। उसका साथी बाइक से उतरकर भागने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान पंकज के रूप में हुई। उधर टीम ने नरेंद्र को भी दौड़ाकर पकड़ लिया। पंकज कैशाम्बी जनपद के कदाधाम अकबरपुर सिपाह का रहने वाला है। उसका साथी नरेंद्र निवासी रायबरेली गदागंज का निवासी है। मौके से तमंचा, बाइक, दो खोखा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तलाशी में 2050 रुपये मिले हैं। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पकंज स्मैक, हेरोइन तस्करी का काम करता है। उसके खिलाफ कौशाम्बी समेत कई जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं। कैशाम्बी से 50 हजार रुपये का इनामी था।
बुलंदशहर में ऐसे हुई मुठभेड़
बुलंदशहर में हुई मुठभेड़ के बारे में वहां के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली और स्वाट पुलिस टीम वलीपुरा नहर के पास चैकिंग कर रही थी। उसी दौरान स्कूटी सवार संदिग्ध वहां से गुजरा। पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो आरोपी पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे दबोच लिया गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान 20 हजार रुपए के इनामी अफरोज आलम निवासी खुशहाल पार्क लोनी थाना ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद के रूप में हुई।