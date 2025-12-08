Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsrapid encounters in up wanted criminal killed in bulandshahr smack smuggler shot in lucknow
यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, बुलंदशहर में इनामी बदमाश, लखनऊ में स्मैक तस्कर को लगी गोली

यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, बुलंदशहर में इनामी बदमाश, लखनऊ में स्मैक तस्कर को लगी गोली

संक्षेप:

बुलंदशहर में हुई मुठभेड़ में 20 हजार के इनामी अफरोज आलम निवासी को गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज के कनकहा में सोमवार तड़के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की दो स्मैक तस्करों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50 हजार के इनामी तस्कर पंकज त्रिपाठी के पैर में गोली लग गई।

Dec 08, 2025 10:40 am ISTAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

Encounters in UP: यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस और एजेंसियों की जंग और ताबड़ातोड़ एनकाउंटरों का दौर लगातार जारी है। बीती रात से अब तक बुलंदशहर में एक इनामी बदमाश और लखनऊ में एक स्मैक तस्कर को गोली लगी है। बुलंदशहर में यूपी पुलिस की गाजियाबाद के बदमाश से मुठभेड़ हुई है तो लखनऊ में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की। बुलंदशहर में हुई मुठभेड़ में 20 हजार के इनामी अफरोज आलम निवासी को गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं लखनऊ के मोहनलालगंज के कनकहा में सोमवार तड़के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की दो स्मैक तस्करों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 50 हजार के इनामी तस्कर पंकज त्रिपाठी के पैर में गोली लग गई। टास्क फोर्स ने पंकज और उसके साथी नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एसपी एएनटीएफ चक्रेश मिश्रा के मुताबिक टीम के दरोगा मनीष कुमार सोमवार तड़के मोहनलालगंज में टीम के साथ गश्त कर रहे थे। कनकहा चौकी के पास बाइक सवार दो संदिग्धों को टीम ने रोकने की कोशिश की तो दोनों ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। टीम ने पीछा किया तो पीछे बैठे पंकज ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। टीम ने घेराबंदी की तो पंकज पेड़ को ओट लेकर फायरिंग करने लगा। उसका साथी बाइक से उतरकर भागने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान पंकज के रूप में हुई। उधर टीम ने नरेंद्र को भी दौड़ाकर पकड़ लिया। पंकज कैशाम्बी जनपद के कदाधाम अकबरपुर सिपाह का रहने वाला है। उसका साथी नरेंद्र निवासी रायबरेली गदागंज का निवासी है। मौके से तमंचा, बाइक, दो खोखा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तलाशी में 2050 रुपये मिले हैं। दोनों से पूछताछ की जा रही है। पकंज स्मैक, हेरोइन तस्करी का काम करता है। उसके खिलाफ कौशाम्बी समेत कई जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं। कैशाम्बी से 50 हजार रुपये का इनामी था।

बुलंदशहर में ऐसे हुई मुठभेड़

बुलंदशहर में हुई मुठभेड़ के बारे में वहां के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर कोतवाली और स्वाट पुलिस टीम वलीपुरा नहर के पास चैकिंग कर रही थी। उसी दौरान स्कूटी सवार संदिग्ध वहां से गुजरा। पुलिस टीम ने उसे रोकने का प्रयास किया तो आरोपी पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे दबोच लिया गया। पकड़े गए बदमाश की पहचान 20 हजार रुपए के इनामी अफरोज आलम निवासी खुशहाल पार्क लोनी थाना ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद के रूप में हुई।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद का इनामी बदमाश यूपी पुलिस हाफ एनकाउंटर में पकड़ा, मुठभेड़ में लगी गोली
ये भी पढ़ें:यूपी में रोहिंग्या-बांग्लादेशी घुसपैठियों पर ऐक्शन, CM योगी ने खुद संभाला मोर्चा
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |