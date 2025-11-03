यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, अमेठी में गोकशी की तैयारी कर रहे दो बदमाश गिरफ्तार

संक्षेप: पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रसूलाबाद के जंगल में पानी की टंकी के कुछ लोग गोकशी की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस टीम ने तीन संदिग्ध व्यक्तियों को घेर लिया। पुलिस को देखते ही दो आरोपियों ने अवैध तमंचों से फायरिंग की। इसमें पहला फायर मिस हो गया। तब दूसरे ने दोबारा गोली चलाई।

UP Police Encounter: यूपी में पशु तस्करों और गोकशों की शामत आ गई है। ताबड़तोड़ एनकाउंटरों का सिलसिला जारी है। कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया के साथ ही अमेठी में भी पुलिस की अपराधियों से भिड़ंत की खबर है। अमेठी में पुलिस ने गोकशी की तैयारी कर रहे दो बदमाशों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया है। यह मुठभेड़ अमेठी के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र में हुई। दोनों गिरफ्तार बदमाश अंतरजनपदीय गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया है।

मिली जानकारी के अनुसार बीती रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रसूलाबाद के जंगल में पानी की टंकी के कुछ लोग गोकशी की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम ने तीन संदिग्ध व्यक्तियों को घेर लिया। पुलिस को देखते ही दो आरोपियों ने अवैध तमंचों से फायरिंग की। इसमें पहला फायर मिस हो गया। तब दूसरे ने दोबारा गोली चलाई। इसके बाद आत्मरक्षार्थ पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। इसमें दो बदमाश घायल होकर गिर गए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनका तीसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया।

क्या बोली पुलिस एसएचओ विवेक कुमार सिंह के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरताज (उम्र 44 वर्ष), निवासी लखनऊ और मो. मुस्तफा (उम्र 42 वर्ष), निवासी प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। सरताज के खिलाफ लखनऊ में लूट, चोरी, गैंगस्टर व हत्या के प्रयास सहित 9 मुकदमे, जबकि मुस्तफा के खिलाफ प्रतापगढ़ में चोरी और आबकारी एक्ट के 2 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से दो तमंचे, कारतूस, बिना नंबर प्लेट वाली महिन्द्रा जायलो गाड़ी तथा गोकशी में प्रयुक्त चापड़, चाकू, सूजा, रस्सी, बोरी आदि उपकरण बरामद किए। आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि वे छुट्टा गोवंशीय पशुओं को पकड़कर काटते थे और मांस को उसी वाहन से बेचने ले जाते थे। एसएचओ विवेक कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने दोनों के विरुद्ध धारा 109 बीएनएस व 3/4/5/25 आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस तीसरे फरार आरोपी की तलाश में जुटी है।

देवरिया में एनकाउंटर देवरिया के सलेमपुर क्षेत्र में सोमवार की भोर में पशु तस्कर गैंगस्टर को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पशु तस्कर को पैर में गोली लगी है। उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंच जानकारी ली।