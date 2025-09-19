गोल्डी बराड़ गैंग पर ताबड़तोड़ ऐक्शन, एनकाउंटर में दो और बदमाश गिरफ्तार, एक को लगी गोली

पिछले सप्ताह अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। घटना के गाल्डी बराड़ गैंग का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कर्रवाई शुरू कर दी।

पिछले सप्ताह अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। घटना के गाल्डी बराड़ गैंग का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कर्रवाई शुरू कर दी। तीन दिन पहले दो शूटरों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। शुक्रवार को गोल्डी बराड़ गैंग के साथ बरेली पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक को गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा दो शूटरों को दिल्ली पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है।

बरेली जिले के शाही में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने शुक्रवार शाम कुख्यात गोल्डी बराड़ गैंग के दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान घायल हुए एक बदमाश रामनिवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू को गोली लगी है। पुलिस ने दोनों बदमाशों के पास से एक पिस्टल और एक बाइक बरामद की है। पुलिस ने बताया, घायल बदमाश रामनिवास राजस्थान के जैतारण स्थित बेडकला का निवासी है। दोनों बदमाश सोनीपत में पेट्रोल डलवाते समय भी सीसीटीवी में कैद हो गए थे। दोनों की पहचान होने के बाद एसएसपी ने इनके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। इनाम की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि रामनिवास के साथ उसका साथी अनिल भी गिरफ्तार हुआ है। दोनों से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है कि वारदात को अंजाम देने के लिए रामनिवास को बाइक चोरी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वारदात से पहले, 10 सितंबर की सुबह झुमका तिराहे पर उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मिली थी, जिसने पुलिस को इन तक पहुंचने में मदद की।