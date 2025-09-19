Rapid action taken against Goldy Brar gang opened fire at Disha Patani house two more criminals arrested an encounter गोल्डी बराड़ गैंग पर ताबड़तोड़ ऐक्शन, एनकाउंटर में दो और बदमाश गिरफ्तार, एक को लगी गोली, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsRapid action taken against Goldy Brar gang opened fire at Disha Patani house two more criminals arrested an encounter

गोल्डी बराड़ गैंग पर ताबड़तोड़ ऐक्शन, एनकाउंटर में दो और बदमाश गिरफ्तार, एक को लगी गोली

पिछले सप्ताह अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। घटना के गाल्डी बराड़ गैंग का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कर्रवाई शुरू कर दी।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बरेलीFri, 19 Sep 2025 05:39 PM
पिछले सप्ताह अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर फायरिंग करने के मामले में पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। घटना के गाल्डी बराड़ गैंग का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कर्रवाई शुरू कर दी। तीन दिन पहले दो शूटरों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। शुक्रवार को गोल्डी बराड़ गैंग के साथ बरेली पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक को गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा दो शूटरों को दिल्ली पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है।

बरेली जिले के शाही में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने शुक्रवार शाम कुख्यात गोल्डी बराड़ गैंग के दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान घायल हुए एक बदमाश रामनिवास उर्फ दीपक उर्फ दीपू को गोली लगी है। पुलिस ने दोनों बदमाशों के पास से एक पिस्टल और एक बाइक बरामद की है। पुलिस ने बताया, घायल बदमाश रामनिवास राजस्थान के जैतारण स्थित बेडकला का निवासी है। दोनों बदमाश सोनीपत में पेट्रोल डलवाते समय भी सीसीटीवी में कैद हो गए थे। दोनों की पहचान होने के बाद एसएसपी ने इनके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था। इनाम की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि रामनिवास के साथ उसका साथी अनिल भी गिरफ्तार हुआ है। दोनों से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है कि वारदात को अंजाम देने के लिए रामनिवास को बाइक चोरी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वारदात से पहले, 10 सितंबर की सुबह झुमका तिराहे पर उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मिली थी, जिसने पुलिस को इन तक पहुंचने में मदद की।

गोल्डी बराड़ गैंग के दो शूटर दिल्ली से गिरफ्तार

वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों शूटर गोल्डी बराड़ गैंग के सदस्य हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बागपत निवासी नकुल और विजय तोमर के रूप में हुई है। दोनों को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इन पर एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा ने एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। जांच में सामने आया है कि 11 सितंबर को सुपर स्प्लेंडर बाइक से पहुंचकर इन्हीं दोनों ने दिशा पाटनी के घर फायरिंग की थी। बता दें कि 11 और 12 सितंबर को गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े चार शूटरों ने अभिनेत्री के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। घटना के बाद से पुलिस और एसटीएफ उनकी तलाश में जुटी हुई थी। इनमें से 12 सितंबर को दोबारा फायरिंग करने पहुंचे इनके साथी अरुण और रविन्द्र बुधवार को पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। अब बरेली पुलिस नकुल और विजय तोमर को बी-वारंट पर कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी, ताकि पूरी साजिश की कड़ियों को जोड़ा जा सके।

